【日盛投顧】若能守穩萬三 指數仍有機會持續創高

◆盤勢分析

1. 拜登宣佈贏得美國總統大選，不確定因素干擾解除，週一台股開高走高震盪，最高點 13,149 點創歷史新高，最低點 13,048 點守穩前高 13,031 點、5 日線 (12,925 點)、10 日線(12,809 點)、月線(12,846 點)、季線(12,744 點)、年線(12,306 點) 及半年線 (11,725 點)，終場指數上漲 153.94 點，漲幅 1.19%，收在 13,127.47 點，成交金額為 2,206.41 億元，大於 5 日均量(1,890 億元) 及 20 日均量(1,790 億元)，價漲量增。三大法人合計買超 253.36 億元：外資買超 212.76 億元、投信賣超 5.90 億元、自營商買超 46.50 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤多頭再延續。

(2)、均線：支撐為 12，700 點至 12,800 點，壓力為 13,300 點至 13,400 點。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值 (81) 位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 1.40%，收在 168.13 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 166 點附近，壓力為 174 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值 (74) 大於 50，短線偏多。

4. 我們認為台股近期走勢高檔整理，台股選股方向可留意 10 月營收靚、第三季財報優、第四季展望佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

結構半導體、蘋概、5G、被動元件、車用、運輸、運動風為短線盤面主流

1. 半導體：2330 台積電成國際戰略公司，晶圓代工 2303 聯電、5347 世界先進產能滿載，帶動 2404 漢唐、6187 萬潤等將因先進製程而迎來商機。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱、6415 矽力 - KY、6138 茂達、3443 創意、3661 世芯 - KY 等。

2. 蘋概：APPLE 新機帶動供應鏈拉貨，2317 鴻海、3008 大立光、3406 玉晶光、2474 可成、3376 新日興、4966 譜瑞 - KY 等可留意，6558 興能高傳拿下蘋果耳機大單。

3.5G：全球拚 5G 商轉，相關個股如光通訊的 6426 統新、3234 光環、4979 華星光等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，5G 相關通訊元件 6271 同欣電、3152 璟德 2020 年迎新商機。

4. 被動元件：第四季供需吃緊，2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、6127 九豪等可受惠。

5. 車用：Tesla 中國市場前景看好，國內供應鏈如 3665 貿聯 - KY、1536 和大、4551 智伸科、6288 聯嘉、8349 恒燿、8183 精星、2360 致茂、2474 可成等長線將相對受惠，2231 為升的 77GHz 毫米波雷達已獲 2 家大陸重卡大廠的一階供應商採用，並已成功切入 3 家前五大重卡 OEM 的供應鏈。

6. 運輸：運價上揚，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。

7. 運動風：運動風潮興起，可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、健身房 8462 柏文、製鞋 9910 豐泰、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、紡織成衣 1477 聚陽、1476 儒鴻、休閒車 5288 豐祥 - KY、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安、6670 復盛應用等。

8. 原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如水泥、1101 台泥、1102 亞泥、鋼鐵 2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、塑化 1309 台達化、1312 國喬、1305 華夏、造紙 1904 正隆、1909 榮成、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、2103 台橡、銅 2009 第一銅等。

9. 綠能：政府大力扶持綠能產業，離岸風電相關如 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、3023 信邦等及太陽能相關的 6244 茂迪、6443 元晶、5871 中租 - KY、6441 廣錠等可觀察。

10. 營建資產：央行表示台幣 28 元將成新常態，營建資產 2520 冠德、2548 華固、1722 台肥、2101 南港、1440 南紡等可留意。