盤前財經大事搶先讀2020年11月09日

今日操盤前瞻

台灣 10 月出口統計

中國 10 月 M2 貨幣供給量

法說會：環宇 - KY

除權息：保瑞

〈美國總統大選〉家和萬事興 拜登當選首重的三件事

美國當地時間周六 (7 日) 多家主流媒體均報導拜登成為美國第 46 任總統。若未來拜登能在川普提出的司法訴訟中順利過關，拜登上任後立即要面對最重要的三件事就是新冠疫情、經濟，以及族群對立。閱讀全文...

〈美國總統大選〉一文整理拜登財經政策、對全球經濟和市場影響

2020 年美國大選局勢大致底定，拜登贏得關鍵搖擺州賓州，選舉人票得票數超過當選門檻 270 票，成為美國第 46 任總統。其財經政策，以及對全球和美國經濟與金融市場可能產生的影響，整理如下。閱讀全文...

〈台股風向球〉萬三關卡差臨門一腳 外資動向成關鍵

上周台股在外資大買超過 600 億元的加持下，呈現緩步加熱態勢，距離萬三關卡一度僅差 1 點，接下來一周，由於美國大選結果大致有底、外資回補、台幣狂飆，台股站穩萬三可期，惟須留意歐美疫情恐加劇，仍具不確定性，大盤向上攻擊時仍需小心震盪回檔壓力。閱讀全文...

DRAM 市況可望回春 明年上半年價格有機會向上

受到資料中心拉貨動能疲弱影響，今年第三季 DRAM 價格轉跌，市況反轉，不過，原廠庫存水位持續下降，加上供給端成長有限，在 5G 手機需求成長、資料中心需求可望復甦下，明年 DRAM 景氣可望回春，上半年價格有機會向上。閱讀全文...

政府放話喊打房 為何銀行仍狂搶房貸市場？

為抑制房市投機性買盤帶動價格飆漲，財金部會動起來盤點政策工具因應，但弔詭的是，儘管政府異口同聲揚言打房，但仍無法澆熄房市交易熱度，銀行房貸商品仍舊百花齊放。閱讀全文...