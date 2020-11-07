全台首檔 永豐可持續發展債券掛牌

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行發行全台首檔可持續發展債券（Sustainability Bond）今（6）日於櫃買中心正式掛牌，發行金額新台幣 10 億元、5 年期。

永豐銀行總經理莊銘福表示，為實踐「消弭不平等」、「減緩與調適氣候變遷」及「促進共榮成長」三大永續承諾，發行債券所募集的資金，將依據行政院國發會擬定的臺灣永續發展精神並結合金融核心職能，全數用於綠色投資及社會效益投資計畫。

落實環境永續發展 聚焦綠色投資及社會效益投資

莊銘福表示，配合政府推動「公司治理 3.0－永續發展藍圖」及「綠色金融行動方案 2.0」，募集的資金擬分別用於綠色投資及社會效益投資計畫二大類別；其中，綠色投資聚焦於「再生能源及能源科技發展」、「能源使用效率提昇及能源節約」、「防制汙染與控制」與「水資源節約、潔淨或回收循環再利用」等四大類別提供專案融資。

同時，莊銘福指出，社會效益投資計畫以創造就業，以及避免因社會經濟危機所導致的失業為主要方向，包括搭配政府利息補貼政策提供低利融資方案，支持今 (2020) 年以來受疫情影響的中小企業其所需營運資金與員工薪資，協助企業度過艱困時期，另外，針對「歡迎台商回台投資專案」、「根留台灣企業加速投資專案貸款」與「中小企業加速投資貸款」，提供資金以導引廠商在台投資並創造新的就業機會。

響應永續發展 永豐推綠色債券及綠色金融生態圈

永豐銀行配合政府政策，在法規公告初期就積極投入研擬相關債券的發行，除發行首檔可持續發展債券外，亦積極推動各項企業永續發展計畫，包括 2017 年成為全台首波發行綠色債券的銀行，迄今共發行 2 檔、累計募集資金逾 40 億元。

此外，為實踐責任授信，永豐銀行於今年 2 月簽署「赤道原則」，成為全球第 102 家赤道銀行；且自 2012 年起，永豐銀即開辦融資專案扶植太陽光電產業發展，至今已有 8 年且年年成效卓著，今年 7 月再創新推出台灣第一筆結合民間綠電交易的融資服務。