後段測試業務急速拉升 精材Q3每股賺2.2元創高

精材 (3374-TW) 今 (6) 日公告第三季財報，稅後純益 5.98 億元，季增 333%，年增 70.37%，每股稅後純益 2.2 元，前三季稅後純益 8.96 億元，較去年轉盈，每股稅後純益 3.3 元；受惠與台積電 (2330-TW) 合作的 12 吋晶圓後段測試業務急速拉升，精材第三季營收、獲利雙創新高。
精材第三季營收 21.33 億元，季增 61.96%，年增 27.72%，毛利率 36.54%，季增 19.56 個百分點，年增 9.97 個百分點，營益率 28.24%，季增 16.96 個百分點，年增 6.76 個百分點，稅後純益 5.98 億元，季增 333%，年增 70.37%，每股稅後純益 2.2 元。
精材前三季營收 48.78 億元，年增 49.77%，毛利率 25.81%，年增 18.2 個百分點，營益率 18.93%，年增 18.39 個百分點，稅後純益 8.96 億元，較去年轉盈，每股稅後純益 3.3 元。
精材受惠 3D 感測零組件迎來傳統旺季，加上 12 吋晶圓後段測試產線 7 月正式投產，為下半年營運帶來顯著貢獻，且因策略夥伴對產能需求急切，稼動率急速拉升。
董事長陳家湘指出，12 吋晶圓後段測試業務是與策略夥伴合作，機台皆由該夥伴提供，精材則提供工廠營運管理，獲利按比例分配。