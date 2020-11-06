〈美股早盤〉美股開盤震盪後走跌 道瓊挫逾百點、那指跌逾1%

美國大選持續膠著，美股週五 (6 日) 早盤漲跌不一，道瓊工業指數開盤於平盤震盪，隨後跌逾百點，標普 500 指數跌 0.4%，那斯達克指數跌逾 1%，費半跌 0.4%。

美國大選計票仍持續進行，繼稍早在關鍵戰區之一的喬治亞州超車川普後，台北時間晚間 10 時許，拜登 (Joe Biden) 又在另一關鍵區賓州取得小幅領先。

川普競選團隊已在內華達、賓州、威州、密西根州等關鍵戰區提起選務訴訟，要求終止計或重新票，訴訟目前已遭密西根州和喬治亞州法院駁回。

經濟數據方面，在缺乏財政刺激情況下，美國 10 月非農新增就業近 64 萬人，雖優於預期，但已縣市放緩跡象，失業率意外自上月的 7.9% 降至 6.9%，創 4 月以來最低。

截至台北時間週五 (6 日)21 時許：

道瓊指數下跌 109.13 點或 - 0.38%，暫報 28281.05 點

那斯達克下跌 123.84 點或 - 1.04%，暫報 11765.85 點

標普 500 指數下跌 15.25 點或 - 0.43%，暫報 3495.20 點

費半下跌 10.97 點或 - 0.44%，暫報 2477.30 點

台積電 ADR 下跌 0.87% 至每股 89.64 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.829%

紐約輕原油下跌 1.73% 至每桶 38.12 美元

布蘭特原油下跌 1.59% 至每桶 40.28 美元

黃金上漲 0.66% 至每盎司 1959.60 美元

美元指數下跌 0.31% 至 92.225 點

(圖：鉅亨網)

焦點個股：

CVS Health(CVS-US) 早盤上漲 2.77％，至 63.11 美元。

2020 年 Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：670.56 億美元，年增 3.5%，優於 Refinitiv 預期的 666.6 億美元

淨利：12.19 億美元，年減 20%

2020 年 Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

調整後營業利潤：36.22 億美元，年減 8.2%

調整後 EPS：1.66 美元，年減 9.8%，優於 Refinitiv 預期的 1.33 美元

2020 全年財測：

GAAP 稀釋後 EPS：自 5.16 美元至 5.29 美元，上調至 5.60 美元至 5.70 美元

non-GAAP EPS：自 7.14 美元至 7.27 美元，上調至 7.35 至 7.45 美元

營業現金流：自 110 億美元至 115 億美元，上調至 127.5 億美元至 132.5 億美元

Uber(UBER-US) 早盤上漲 0.29％，至 41.97 美元。

2020 會計年度 Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

每股虧損報 62 美分，優於分析師預期的虧損 65 美分

營收報 31.3 億美元，年減 18%，按固定匯率計算年減 17%，遜於分析師預期 32 億美元

總預定額 (Gross Bookings) 報 147.45 億美元，季增 44%，年減 10%，按固定匯率計算年減 8%

乘車 (Mobility) 業務淨預定額 59 億美元，年減 53%

外送 (Delivery) 業務 淨預定額報 85.5 億美元，年增 134%

調整後 EBITDA 報虧損 6.25 億美元，遜於分析師預期的虧損 5.97 億美元

淨虧損報 11 億美元

每日關鍵經濟數據：

美國 10 月新增非農就業報 63.8 萬人，預期 61 萬人，前值 66.1 萬人

美國 10 月失業率報 6.9％，預期 7.7%，前值 7.9%

美國 10 月平均每週工時報 34.8 小時，預期 34.7 小時，前值 34.7 小時

美國 10 月平均每小時薪資年增率報 4.5％，預期 4.6%，前值 4.7%

美國 10 月平均每小時薪資月增率報 0.1％，預期 0.2%，前值 0.1%

美國 10 月勞動參與率報 61.7％，前值 61.4%

美國 10 月失業率降至 6.9% (圖：Investing.com)

台北時間晚間 23:00 將公布美國 9 月批發庫存月增率終值，前值 - 0.1%

華爾街分析：

LGIM 全球股票策略師 Lars Kreckel 稱道：「從現在起，我們認為大選結果的影響相對較小，無論拜登還是川普勝選，在國會分立的情況下執政有其難度，未來將難以輕鬆通過任何政策，並影響市場走勢。」

繼英國央行昨日擴大購債計劃後，大選過後，投資人將持續關注美國新一輪紓困方案前景。

ING 集團對於明年達成大規模紓困方案可能性抱持樂觀觀態度。首席國際經濟學家 James Knightley 說：「我們預計，明年將達成 1 兆美元以上的財政方案。刺激措施再加上人們期待已久的新冠疫苗，將能夠支撐美國經濟甚至推動成長，因此我們對 2021 年和 2022 年的前景依舊保持樂觀。」