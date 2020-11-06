台泥攜台鹽打造國內首個大型漁電共生案 最快明年7月發電

台泥 (1101-TW) 今 (6) 日公告，集團旗下台泥綠能與台鹽綠能簽約，將以 13.98 億元委託台鹽綠能進行位於嘉義的漁電共生案 EPC 統包工程，也是國內首宗進入實質建置的漁電共生案場，預計 11 月中旬動工，明年 7 月開始正式發電。

台泥綠能在嘉義義竹、布袋推動一地多用的「漁電共生」案，在能源局協調，以及台電、營建署、水利署、民間環保團體及與嘉義縣政府合作下，全台第一座大型「漁電共生」光電專區案，將在今年 11 月中旬動工。

依照台泥綠能規劃，將在 60 公頃養殖土地的塭堤上建設一座約 43MW 的太陽能電廠，不僅落實政府推動再生能源政策，並在維持原有漁民養殖行為下，結合學術理論、引進 AI 技術以提升漁民養殖品質與產能，創造養殖、創能與環境三贏的綠能建設，落實循環經濟。

建置完成後，該案場平均年發電量將達 5400 萬度，可供應超過 1.6 萬戶家庭 1 年所需用電，20 年累計可減少碳排放量達 1550 座大安森林公園的碳吸附量。

台泥表示，集團以「人類只有一個國籍 - 地球」為思維，對於環境氣候變遷的重視與關心，身體力行，除自行立下減碳目標，也積極推動再生能源發展，全資子公司台泥綠能，除了投入太陽能光電、風力發電、地熱發電的建置，同時針對其他可行再生能源領域也積極評估與研究。