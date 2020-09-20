全台首例 台泥花蓮水泥窯協同處理廢棄物BOO案環評過關

台泥 (1101-TW) 花蓮縣和平水泥廠協同處理廢棄物 BOO 案，今 (20) 日在花蓮縣政府環保局召開「109 年環境影響評估審查委員會」第二次會議後通過，台泥和平廠運用水泥窯高溫協同處理生活垃圾，寫下全台首例。

台泥表示，花蓮的垃圾困境可望最快在 3 年內獲得紓解，此案也是台灣循環經濟里程碑，國內垃圾處理方式將與歐美日等已開發國家接軌，達成循環經濟、環保、低碳三贏。

台泥表示，未來後續程序完成、取得相關證照後，預計 3 年內於「台泥 DAKA - 開放生態循環工廠」園區完成「再生資源利用中心」，也計畫自 2021 年起，與村民攜手推動和平村為「環保示範村」。

針對環評委員以及環境團體在歷次審查會議上所提之意見，台泥和平廠也主動承諾增加「地下水質檢測」、「周圍土壤戴奧辛檢測」、「SO2(二氧化硫)、HCl(氯化氫)、CO(一氧化碳) 等 3 項空氣污染物 24 小時連續自動監測」、及「全廠汙水回收」等項目。

據了解，台泥和平廠多年來協助半導體封裝業、鋼鐵業、紙業等處理煤灰、還原碴、紙漿汙泥、壓模膠等一般事業廢棄物，協助社會處理廢棄物之餘亦可取得替代原料與燃料，減碳同時降低礦石開採與燃煤使用。