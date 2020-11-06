百容前三季EPS 0.89元 估Q4營收維持去年同期水準

半導體導線架及電子零組件廠百容 (2483-TW) 今 (6) 日公布前三季財報，第三季稅後純益 468 萬元，季減 81.21%，年減 89%，每股純益 0.04 元，前三季稅後純益 9724 萬元，年減 39%，每股純益 0.89 元，估第四季營收仍能維持去年水準。

百容 2020 年第三季營收 4.53 億元，毛利率 20.79%，季減 1.62 個百分點，年減 0.93 個百分點，稅後純益 468 萬元，季減 81.21%，年減 89.06%，每股純益為 0.04 元。百容 2020 年前三營收為 13.1 億元，毛利率 21.23%，年增 1.9 個百分點，稅後純益為 9724 萬元，年減 39.21%，每股稅後純益為 0.89 元。

百容第三季認列 1800 萬元匯兌損失，同時，華南東莞廠產線遷往安徽滁州廠，產生了 800 萬元一次性費用也在第三季認列，造成第三季獲利縮水，不過，百容未來將以安徽滁州與在蘇州相城廠兩個廠區，成為兩大在中國生產據點，有助租金成本下降。

百容第三季營收仍以半導體導線架營收為主，占營收比重 35%，前三季半導體應用產品占營收達 43%，百容主管指出，未來幾年半導體應用產品將成百容主力，在中國江蘇蘇州相城廠成主要生產據點。

百容也積極擴充台中工業區廠房規模，已取得工業區立體化容積獎勵，並已在 5 月動工，預計明年第四季完工、投產；百容預計投資 21.78 億元，將在台中工業區設立新廠，此一在台投資案也獲經濟部「投資台灣事務所」通過，並取得融資補助的優惠。