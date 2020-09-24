百容9月營收可望回升 Q4訂單能見度不高

百容 (2483-TW) 9 月營收可望出現回升走勢，估相對 8 月及去年同期都呈現成長，不過，目前歐美各國疫情仍險峻，客戶採購態度仍審慎，導致訂單能見度低，目前接單只維持 1-2 個月水準。

百容主管指出，第三季因歐洲處於放暑假狀態，訂單除了導線架等半導體零組件偶有急單，其餘零組件需求見不到大力向上攀升力道，也使第三季營收難再較第二季成長。

百容今年第二季受惠防疫設備急單湧入，推升營收上揚，其中中國防疫設備如酒精噴霧、熱感測設備等相關程式開關、半導體導線架等出貨增加，營收優於首季 3.87 億元及去年同期的 4.56 億元。

進入秋冬之後，市場擔憂全球新冠肺炎疫情可能再度加劇，目前來看，百容主管指出，迄今仍見不到市場預防性採購訂單大力回籠，因此訂單能見度並不高。

百容 2020 年第二稅後純益 2491 萬元，季減 63.18%，年減 53.46%，每股純益為 0.23 元。百容上半年營收稅後純益為 9256 萬元，年減 21.01%，每股稅後純益為 0.84 元。

百容現階段也積極擴充台中工業區廠房規模，已取得工業區立體化容積獎勵，已在 5 月動工，預計明年第四季完工、投產，預計投資 21.78 億元，將在台中工業區設立新廠。