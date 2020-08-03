百容下半年訂單能見度不高 約達1-2個月

百容 (2483-TW) 第二季防疫設備急單湧入，營收衝上 4.7 億元創 6 季以來新高，目前歐美疫情影響下，下半年訂單能見度低，目前接單只維持 1-2 個月，初估 7 月營收維持與 6 月相同 1.5 億元水準。

百容今年第二季急單推升下，營收優於首季 3.87 億元及 2019 年同期的 4.56 億元，由於客戶需求持強，零組件產品價格穩定，毛利率達到 22.41%，改寫 7 季新高；目前百容也在觀察歐美客戶疫情後的訂單復甦狀況，接單已達第 3 季，訂單能見度為 1-2 月水準。

百容第二季營收 4.7 億元，毛利率 22.41%，季增 2.11 個百分點，年增 3.67 個百分點，稅後純益 2491 萬元，季減 63.18%，年減 53.46%，每股純益為 0.23 元。百容上半年營收為 8.57 億元，毛利率 21.46%，年增 2.1 個百分點，稅後純益為 9256 萬元，年減 21.01%，每股稅後純益為 0.84 元。

百容第二季營收上揚，主要受惠中國防疫設備如酒精噴霧、熱感測設備等相關程式開關、半導體導線架等出貨增加，全部產品線也僅半導體事業成長，因此對第三季看法相對審慎。

百容也積極擴充台中工業區廠房規模，已取得工業區立體化容積獎勵，在 5 月動工，預計明年第四季完工、投產；百容預計投資 21.78 億元，將在台中工業區設立新廠。