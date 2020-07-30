防疫急單推升 百容Q2 毛利率創7季新高 上半年EPS 0.84元

百容 (2483-TW) 第二季防疫設備急單湧入，營收衝上 4.7 億元創 6 季以來新高，在半導體事業營收高成長下，毛利率突破 22% 達 22.41%，創 7 季以來新高，上半年稅後純益 9256 萬元，每股稅後純益為 0.84 元。

百容第二季在急單推升下，營收優於首季 3.87 億元及 2019 年同期的 4.56 億元，同時由於客戶需求持強，零組件產品價格穩定，毛利率達到 22.41%，改寫 7 季新高；目前百容也在觀察歐美客戶疫情後的訂單復甦狀況。

百容第 2 季營收 4.7 億元，毛利率 22.41%，季增 2.11 個百分點，年增 3.67 個百分點，稅後純益 2491 萬元，季減 63.18%，年減 53.46%，每股純益為 0.23 元。

百容上半年營收為 8.57 億元，毛利率 21.46%，年增 2.1 個百分點，稅後純益為 9256 萬元，年減 21.01%，每股稅後純益為 0.84 元。

百容第二季營收上揚，主要在於中國經銷商對於防疫設備如酒精噴霧、熱感測設備等相關程式開關、半導體導線架等下單增加，產線也全產能因應，推升毛利率走高。

百容也積極擴充台中工業區廠房規模，已取得工業區立體化容積獎勵，已在 5 月動工，預計明年第四季完工、投產；百容預計投資 21.78 億元，將在台中工業區設立新廠，此投資案也獲經濟部「投資台灣事務所」通過，並取得融資補助等優惠。