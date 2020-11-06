把握元大原油正2下市前最後賣出機會 待清算須12/8才能領回款項

元大 S&P 原油正 2ETF(00672L-TW) 將於 11 月 12 日在集中交易市場最後上市交易，投資人若不願意透過清算流程須等到 12 月 8 日才能領回款項，可把握最後可於集中市場賣出的機會。

另外，為因應元大原油正 2 下市清算作業，元大投信將自 11 月 6 日開始處理基金庫存部位，直至部位全數出清完畢。自 11 月 6 日開始，元大原油正 2 將不再追蹤指數，淨值表現恐與追蹤指數走勢出現明顯差異，投資人須多加注意。

依元大原油正期貨信託契約第 16 條第 1 項第 5 款規定，信託契約終止前一個月，可以不受整體曝險部位儘可能貼近基金淨資產價值的 200%、及投資於指數成分的原油期貨契約價值不得低於本基金淨資產價值的 100% 的限制，因此，為辦理基金下市清算作業，元大投信將自今 (6) 日起陸續平倉減碼元大原油正 2 持有部位，預計將於 11 月 11 日平倉完畢。而在該基金處理庫存部位的過程中，元大原油正 2 的曝險水位將低於 200%，故自 11 月 6 日起將無法再追蹤指數，基金報酬可能與指數表現有所偏離。

而在 11 月 12 日基金最後交易日當天，由於部位已處理完畢，當天淨值應不致有較明顯波動，且仍有流動量提供者進行造市，流動性亦可保持在一定水準以上，有利投資人最後離場。

元大投信建議投資人，應審慎評估所持有的元大原油正 2 是要在集中市場賣出還是要參與清算。就交易方式來說，若在下市前透過集中市場賣出，投資人可自行決定交易價格；但若是透過清算取得剩餘金額，則要等到投信處分基金庫存部位後，以基金清算基準日當天的淨值計算應返還投資人的金額，因此，投資人並無決定返還金額的空間。

另外，就金額入帳時間，投資人如果在集中市場賣出，則兩天後款項即可入帳；但若參與清算，清算餘額要等到 12 月 8 日才會匯款給投資人。若投資人希望提早取回款項，可把握最後一段時間於集中市場賣出。

最後，元大投信也提醒投資人，上述的下市清算作業期間，如遇不可抗力因素，如颱風天災等，致使交易所休市，上述日期可能順延或調整，請投資人留意元大投信官網公告。

