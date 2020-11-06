央行大戰熱錢 台幣一度飆升至28.49元 彭淮南防線失守

台灣央行大戰熱錢匯入，繼昨日台幣一度狂飆升近 5 角後，今 (6) 日早盤再度飆升近 4 角，且最高價來到 28.492 元，升破各界關注的 28.5 元彭淮南防線，續探 2011 年 5 月創下的高點 28.475 元，一旦連這個前高關卡也守不住，恐將繼續測 1997 年 10 月來最高點 28.4 元。

台幣今以 28.84 元、升值 3.4 分開出後，隨即又出現狂飆走勢，甚至升破過往央行前任總裁彭淮南嚴守的 28.5 元，最高來到 28.492 元，升值多達 3.82 角。

法人認為，目前台幣走勢更加重國內廠商第四季的匯損壓力，不過，央行積極大戰熱錢，預料尾盤仍將收斂升幅。

觀察主要亞幣，台幣一枝獨秀盤中升幅超過 1.2%，也是最強勢的非美貨幣，泰銖升逾 0.2%，港幣在平盤附近，反觀人民幣、韓元貶 0.3% 左右，日圓也小貶 0.1%。

央行外匯局直指，外資匯入卻大買反向 ETF 會干擾匯市，是二邊賺的手法，已去函並親自拜會證期局，建議證期局對外資持有台股反向 ETF 做適度管理。

對此金管會也表態，對於外資買反向 ETF 是否需要進一步管理會再跟央行討論。

事實上，央行數位理事已指出近來台幣走勢將對傳統產業造成衝擊，在衝破 28.5 元價位後，央行是否還能守住過往強力的彭淮南防線，市場都在看。