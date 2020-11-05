〈美國大選膠著〉拜登將奪下密西根州！川普要求密西根、賓州停止計票

美國總統川普的競選團隊週三 (4 日) 要求威州重新計票後，隨後該團隊表示，已提起訴訟要求停止密西根州與賓州計票，並要求檢視這兩個搖擺州的計票過程，兩州合計有 36 張選舉人票。

目前搖擺州中，兩位候選人在密西根州、賓州、喬治亞州和內華達州等戰場州的差距十分接近。

川普競選團隊主任 Bill Stepien 表示，目前密西根州的選情仍然非常緊繃，「我們今天已向密西根州的索賠法院提起訴訟，要求中止計票，直到我們取得實質的管道為止。此外，我們還要求檢視那些沒有取得權限之前所開出的選票。」

密西根州檢察總長 Dana Nessel 的發言人回應：「密西根州的選舉是公開透明進行的，任何政黨和民眾均可進入，我們也使用強大的制衡機制確保所有選票能公平、準確的盤點。」

拜登拿下威州 10 張選舉人票後，共掌握 248 張，領先川普的 214 張。任何候選人只要拿下全美 538 張選舉人票當中至少 270 張，就能入主白宮。

據 NBC 報導，拜登在密西根州以 49.8% 的選票暫時領先川普的 48.7%，差距約 67,000 票。該州總共已開出 99% 選票，拜登有很大機率能拿下密西根州的 16 張選舉人票。

賓州擁有 20 張選舉人票，該州目前開出 83% 選票，川普以 52.3% 得票率領先拜登的 46.4%，但賓州預計還要好幾天才會有最終結果。