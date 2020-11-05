〈紐約匯市〉民主黨難掌參院、大規模刺激可能性降低 美元回升 

美國大選持續計票，目前並未出現「藍色浪潮」，民主黨看起來雖然能保住眾院多數席次，但應該無法拿下參議院，沖淡市場對大規模財政計畫的期待，美元對一籃子貨幣回升。

美元指數周三小漲 0.27% 至 93.39，盤中一度升抵 94.31 的一個月高點。

美元指數走勢

美國大選計票如火如荼進行中，民主黨總統候選人拜登在關鍵的威斯康辛州 (10 張選舉人票) 小幅領先，該州已經開出 99% 選票，但現任總統川普已經提出重新計票。川普競選團隊也對密西根州、賓州提起訴訟，要求暫停計票。

但無論如何，「藍潮」並未如預想般出現，若最後仍由共和黨掌握參議院，任何大規模增加刺激的提議都將被擋下。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示：「如果參議院最終由共和黨控制，民主黨要推出更多刺激將非常困難。這些『藍色浪潮』交易中的一部分需要被出脫。這代表美元可能被軋空。」

歐元兌美元上揚 0.09%，美元兌日圓大致持平。

離岸人民幣躍升至逾兩年新高 6.6190。摩根大通全球市場主管 Troy Rohrbaugh 說，周二晚間美元和人民幣間交易異常活躍，推升全球市場的交易量，亞洲的外匯交易量是每日平均水準的三到四倍，「中國是大選將決定的關鍵政治議題之一。」

未來幾天或幾周美元可能進一步走高，因為美國大選結果面臨法律挑戰，可能會抑制未來幾天或幾周的冒險情緒。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「選舉結果有爭議且被訴諸法庭，是每個人都不想看到的結局。在沒有確定性的情況下，風險厭惡情緒將像我們在 2000 年看到的那樣持續下去。』

美國聯準會 (Fed) 周三起召開為期兩日的例行決策會議，美國勞工部周五將公布 10 月非農報告，都是牽動匯市的重大事件。

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