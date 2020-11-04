基期高 華固Q3純益季減7成 前三季每股仍賺8.02元

華固 (2548-TW) 今 (4) 日公告第三季財報，由於第二季有大筆大直商辦案交屋入帳挹注，基期墊高，第三季稅後純益 4.25 億元，季減 74.05%，年減 83%，每股純益 1.54 元。前三季稅後純益 22.18 億元，年減 28.13%，每股純益 8.02 元。

華固第三季營收 20.1 億元，季減 70.5%，年減 84.7%，毛利率 34.09%，季增 2.09 個百分點，年增 7.69 個百分點，營益率 29.8%，季增 1.89 個百分點，年增 7.25 個百分點；稅後純益 4.25 億元，季減 74.05%，年減 83%，每股純益 1.54 元。

華固前三季營收 98.47 億元，年減 41.32%，毛利率 31.6%，年增 4.84 個百分點，營益率 25.95%，年增 4.28 個百分點；稅後純益 22.18 億元，年減 28.13%，每股純益 8.02 元。

華固今年入帳重點在大直商辦案，4 月首筆來自國票金控 (2889-TW) 交屋金額 25 億元已入袋，5 月、6 月並連續入帳，帶動第二季營收大幅成長，加上新成屋「華固天鑄」、「華固新代田」等持續銷售入帳，衝高今年前三季營收與獲利表現。

華固在雙北市已增至 5 處商辦、廠辦，總銷金額估 230-240 億元，預計可賣到 2024 年，將採先建後售或邊建邊售， 加上近期拿下的新北市新店正大尼龍都更案，估算在手庫存案量高達 400 多億元；華固董事長鍾榮昌說，正大尼龍新店都更案至少 3 年後完成，有信心有足夠資金可完成。