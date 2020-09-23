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華固買下新北捷運環線中原站周邊千坪住宅建地 明年下半年推案

華固總經理洪嘉昇。(鉅亨網記者張欽發攝)
華固總經理洪嘉昇。(鉅亨網記者張欽發攝)

華固建設 (2548-TW) 今 (23) 日公告，以 14.7 億元買進新北市中和區建地 1267.42 坪，預計將興建住宅大樓 1 棟，並預計明年下半年推案，預估總銷將在 38-40 億元。

華固總經理洪嘉昇指出，今天決議買進此住宅建地地點位於新北捷運環線中原站周邊，基地有面河優勢，距離遠雄 (5522-TW) 的左岸建案相近，預計將在此基地興建 22-24 樓的住宅建案，

洪嘉昇說，華固此新北市中和的建案，預計明年下半年正式推案。

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