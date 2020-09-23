華固買下新北捷運環線中原站周邊千坪住宅建地 明年下半年推案

華固總經理洪嘉昇。(鉅亨網記者張欽發攝)Tag中和捷運華固華固建設 (2548-TW) 今 (23) 日公告，以 14.7 億元買進新北市中和區建地 1267.42 坪，預計將興建住宅大樓 1 棟，並預計明年下半年推案，預估總銷將在 38-40 億元。 華固總經理洪嘉昇指出，今天決議買進此住宅建地地點位於新北捷運環線中原站周邊，基地有面河優勢，距離遠雄 (5522-TW) 的左岸建案相近，預計將在此基地興建 22-24 樓的住宅建案， 洪嘉昇說，華固此新北市中和的建案，預計明年下半年正式推案。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股華固2548遠雄5522延伸閱讀華固去年營運創高 估今年營收仍將攻破百億元大關華固大直國票金控大樓案開始入帳 4月營收26億元創7個月新高華固新莊廠辦拚2022年完工 新北：工業區立體化帶動投資211億元庫存土地足供未來5年需求 新店案3年後開發商用不動產比重將提高 可望躍升3成上市公司員工薪酬揭露 華固員工去年平均領382萬稱霸〈觀察〉商辦投資熱 華固、遠雄與興富發等積極投入大直商辦案入帳挹注 華固Q2營收68.53億元季增5.68倍