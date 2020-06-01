上市公司員工薪酬揭露 華固員工去年平均領382萬稱霸

證交所今 (1) 日公布上市公司員工薪酬，扣除員工為高階主管的投控公司，上市公司員工薪酬最高的公司由建商華固 (2548-TW) 居冠，員工平均薪酬 382 萬踢掉聯發科(2454-TW)、金融業等，高居上市公司之冠。

根據證交所公布最新資料，上市公司員工薪酬前五名中，除了華固為營建業外，其餘都由電子族群包辦，包括鴻準、精成科、聯發科與旭隼，其中華固、鴻準與精成科員工去年平均薪酬都超過 300 萬元。

營建族群指標股華固去年每股純益 11.35 元，創歷史新高，員工薪水比起同產業也優渥，平均每位員工薪酬約 382 萬元，遠高於同業平均 95.7 萬元。

鴻海 (2317-TW) 集團的鴻準員工平均薪酬約 345.8 萬元，優於同產業平均值 123 萬元；電子零組件的精成科員工平均薪酬約 343 萬元、半導體大廠聯發科則以員工平均薪酬 292 萬元緊追在後。

而被外界視為金飯碗的金融業，員工薪資水準相較於電子業則相對偏低，中信金員工去年平均薪酬約 173 萬元、票券業華票員工平均薪酬約 186 萬元、王道銀行及兆豐金員工平均薪酬分別為 152 萬元、149 萬元。

權值三王中，台積電去年員工平均薪酬約 197.3 萬元，鴻海與大立光去年員工平均薪酬分別為 272 萬元、130 萬元。