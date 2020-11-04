〈美國大選膠著〉投信：不論誰執政 美財政出都將持續增加

美國總統大選持續開票中，根據安聯環球投資最新分析顯示，股市在過去兩天有明顯漲幅，其中 S&P 500 漲幅超過 3%，美國 10 年期公債殖利率也上升至 0.9%，從市場表現來看，預期未來數年財政支出將繼續增加的態勢。

安聯環球投資美國投資策略師 Mana Mahajan 表示，相較上周 S&P500 下跌近 6%，過去兩天美股主要由工業與金融等循環性類股帶動，反應市場對未來數年財政支出擴大的樂觀預期。

此外，公債殖利率、黃金價格也同步走揚，而美元則持續轉弱，從資產價格的變動跡象來看，預期市場預期政府支出還會擴大。

根據歷史經驗顯示，美股通常在歷任總統大選後表現更為強勁，儘管市場會在投票日前數周表現轉弱，但在投票日到年底表現較好，這通常是因為市場不喜歡不確定性。

Mana Mahajan 指出，一旦大選結果底定，市場就能夠開始去衡量新任總統的政策影響，而美股過去幾周已經出現明顯回落，除了是進行中的選舉，另一部分更可能是因為疫情帶來的不確定性所致。

安本標準投信投資長彭炫通指出，以目前的情勢，已可確定眾議院將持續由民主黨掌握，初初步可排除共和黨同時掌握總統與參眾兩院大獲全勝可能性，研判本次大選可能出現以下三種情境，包括民主黨大獲全勝、民主黨拜登獲勝但需面對參議院由共和黨掌握，或是共和黨川普連任但需面對參眾議院其一或兩者均由民主黨掌握的局面。

首先是民主黨大獲全勝，彭炫通分析，屆時民主黨將如期推出 3.3 兆美元的刺激方案，大幅刺激經濟，但國家負債也將大幅攀升，預估美股波段上漲約 10%，反映刺激經濟的結果；而美國 10 年期公債殖利率預估將增加 30 基點，原因在於反映國家負債大幅攀升。

第二、如果民主黨拿下總統大位，但參議院由共和黨掌握，由於參議院被共和黨掌握，執政黨無法順利推出刺激方案，重啟經濟陷入空轉，預估波段下跌約 0-5%，美公債殖利率下修 10 基點，反映負債維持不變的債信狀況。

第三、川普獲勝但參眾議院可能由民主黨掌握，也就是與目前現況相同，屆時刺激政策規模將較低，預計將維持在 1.2 兆美元左右的規模，美股波段上漲約 5-10%，反映刺激經濟的結果，美 10 年期公債殖利率上揚 10 基點，反映國家負債小幅攀升的情況。