檢測試劑海外需求不減 台廠Q3營收寫同期新高

檢測試劑廠陸續公布 9 月營收，受惠海外疫情尚未趨緩，檢測試劑需求不減，寶齡富錦 (1760-TW)、瑞基 (4171-TW) 及亞諾法 (4133-TW) 第 3 季營收寫同期新高。

寶齡富錦 9 月營收 1.29 億元，月減 22.2%、年增 25.46%；第 3 季營收 3.98 億元，季增 21.12%、年增 13.7%，單月、第 3 季營收雙寫同期新高；前 9 月營收 10.67 億元，年減 3.75%。

寶齡抗原快篩產品自取得台灣認證後，已出貨至東南亞、中東地區，據悉，9 月營收中，近 5 成營收貢獻來自抗原快篩，法人看好，隨著抗原快篩取得印度認證，並將從 10 月開始出貨，10 月營收可望持續成長，第 4 季維持全年高峰水準。

產能方面，寶齡為因應東南亞、中東、印度地區訂單，已啟動加班、擴增產線，年底前月產能將從目前的 60-80 萬劑，倍增至 300 萬劑，增幅近 5 倍。

瑞基 (4171-TW)9 月營收 6117 萬元，月減 16.04%、年增 124.09%；第 3 季營收 1.86 億元，季減 27.68%、年增 132.5%，單月、第 3 季同樣寫同期新高；前 9 月營收 5.72 億元，年增 135.54%。

瑞基表示，亞太地區 9 月新增緬甸市場訂單，菲律賓、印度則在進行產品進口申請手續；歐盟市場方面，英國正與當地老人療養院和醫療機構進行端點測試，預計 10 月下旬獲最後測試結論，同時與德國、西班牙、義大利、希臘等客戶洽談中。

亞諾法 9 月營收 4292 萬元，月減 6.34%、年增 40.61%；第 3 季營收 1.34 億元，季增 29.45%、年增 35.35%；前 9 月營收 3.37 億元，年增 8.41%。

亞諾法旗下產品線包括核酸檢測試劑 (RT-PCR)、抗原 / 抗體快篩試劑、自動化 ELISA 快篩抗體試劑等，受惠新冠肺炎疫情持續蔓延，檢測試劑銷量同步成長，不過，預期檢測病毒產品，將從初期的核酸分子檢測 RT-PCR，轉移至抗體快篩、綜合性抗體檢測等，最終則為疫苗等治療方法。

亞諾法日前公佈自結數，8 月稅前淨利 793 萬元，月增 55.19%、年增 139%；稅後純益 635 萬元，月增 78.87%，年增 139%，每股純益 0.1 元，其中，新冠病毒相關產品營收比重已攀升至 21%。