東生華子宮內膜檢測服務上線 營收比重目標提升至2成

東生華 (8432-TW) 近年積極跨足預防醫學大健康領域，今 (16) 日宣布推出子宮內膜癌檢測服務安蓓基因檢測，將既有的液態切片技術擴充產品線，除有望添本季營運新動能外，目標檢測營收比重提升至 15-20%。

隨著再生醫療、細胞療法興起，推升基因檢測醫療需求成長，東生華看準此趨勢，透過策略合作方式搶攻癌症基因檢測領域，目前支援多項檢測技術平台並專攻癌症檢測市場，提供四大項目，分別為預防、確診、治療及追蹤等產品。

東生華約有 10 項癌症相關檢測產品，目標每年都能推新品，長期來看，檢測營收比重有望從目前不到 10%，提升至 15-20%。

東生華指出，子宮內膜癌發生率近年迅速竄升，子宮頸癌也躍居婦科癌症第一名，其中，以 50-70 歲女性最容易好發子宮頸癌，不過隨著後天環境影響，包括飲食與生活習慣，近年子宮內膜癌好發年齡曾有年輕化趨勢。

子宮內膜癌最常見的臨床症狀為非經期出血，其他症狀包括解尿疼痛、骨盆痛等，據健保資料顯示，台灣每年約有近 6 萬次子宮侵入性檢查，不過手術容易造成出血、感染、子宮穿孔、子宮腔沾黏、子宮內膜受損及腹腔臟器受傷等問題。

東生華指出，旗下子宮內膜癌檢測服務安蓓基因檢測，採檢方式簡單、安全，可輔助醫師評估受檢者，是否為子宮內膜癌的高危險群，可降低侵入性檢查。