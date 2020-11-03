約談、新規一波波 螞蟻被盯上？

周二 (3 日) 陸媒報導指出中國銀保監會、中國人行就「網路小額貸款業務管理」推出新規定。內容提到小額貸款企業經營網路小額貸款業務應當主要在註冊地所屬省級行政區域內開展。未經國務院銀行業監督管理機構批准，小額貸款公司不得跨省級行政區域展開網路小額貸款業務。

中國兩大金融主管機關在這個時間點特別推出「網路小額貸款」管理規範，外界認為時間點過於敏感。因為周一 (2 日) 中國證監會才釋出最新消息表示，中國人行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局等四大金融主管機關，對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行監管約談。

馬雲被約談引發市場震驚，多數人認為恐與馬雲在一場金融高峰會上公開批評中國金融監管機構與監管系統有關，更特別的是批評言論在國務院副總理王岐山演說後。

(圖片: AFP)

即將上市的螞蟻集團旗下的消費信貸業務「花唄」理論上屬於網路小額貸款業務的一種，市場認為將會受到該法監管。

「網路小額貸款業務管理」中也指出，政府將對自然人的單戶網路小額貸款餘額施加限制，原則上不得超過 30 萬人民幣，不得超過其最近 3 年年均收入的三分之一，該兩項金額中的較低者為貸款金額最高限額；對法人或其他組織及其關聯方的單戶網路小額貸款餘額原則上不得超過 100 萬人民幣。

