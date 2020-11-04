〈陸股盤後〉美國大選結果出爐前A股震盪收高

周三 (4 日)A 股開平高後一路震盪，美國總統大選開票，市場靜待選舉結果，投資人大多保持觀望氣氛，市場交易也相對清淡。A 股三大指數在震盤中收高，深證與創業板指日 K 連三紅。滬深今日成交 7297 億人民幣，日減 7%。

受到新公布的網路小額信貸法影響，螞蟻意外終止上市，未來上市流程一切從頭，利空消息打壓阿里巴巴及螞蟻概念股。至於其它類股方面，玻璃陶瓷、醫療美容、新能源車等漲幅較大。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.19%，報 3277.44 點；深證成指上漲 0.59%，報 13659.50 點；創業板指上漲 0.23%，報 2750.55 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 2.36 億元，其中滬股通買超人民幣 2.38 億元，深股通賣超人民幣 0.02 億元。外資已連續買超三日，累計買超金額達人民幣 64.39 億元。

產業消息

螞蟻及阿里巴巴概念股重挫，美年健康跌停，旋極信息崩跌 9.6%、君正集團重挫 9.2%、數據港大跌 4.9%。

參與螞蟻集團早期融資的中國人壽及新華保險分別重挫 5.1% 與 4.4%。根據陸媒表示有多家保險公司認購螞蟻集團 IPO 董監高責任保險，該保單組成的共保體共 4 層，總保額達 15 億人民幣。

螞蟻上市落空，打擊證券類股，方正證券重挫 3.4%、華泰證券下挫 2%、中國銀河下滑 1.5%。

法人觀點

招商證券表示部分低估值順週期類股在業績大幅改善後的估值有機會提升，同時臨近年底，市場可望持續向低估值順週期方向調整持股比重，相關的績優股將會有更好的表現。

