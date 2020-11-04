傳AT&T擬出售DirecTV、AT&T Now和U-Verse付費電視業務重要少數股權

知情人士透露，AT&T (T-US) 正與阿波羅管理公司 (Apollo Management) 在內的私募股權公司接洽，討論出售其 DirecTV、AT&T Now 和 U-Verse 付費電視業務重大偏少數股權。

這筆複雜的交易將使這些舊資產從 AT&T 的資產負債表中移轉出去。

根據擬議中的交易條款，AT＆T 將保留業務的多數經濟所有權，並將保留包括工廠和光纖在內的 U-verse 基礎設施的所有權。買方將控制付費電視的發行業務，並在其財務上併入該業務。

知情人士表示，該交易可能包括合併付費電視發行業務的 30% 至 49%。

2 名知情人士透露，最終投標定於十二月初，雖然尚未確定估值，但一筆交易可能估值 DirecTV 不到 150 億美元 (含債務)，一筆交易將不含 DirecTV 的拉丁美洲業務。AT&T 在 2015 年以 670 億美元含債務收購 DirecTV 。

AT＆T 在第三季度末擁有約 1700 萬傳統電視訂戶（DirecTV 和 U-verse 的總和），較去年同期減少 16% 以上，但現在流失的訂戶更多，目前傳統訂戶年減 40% 至 68.3 萬戶。

AT＆T 在收購 DirecTV 後又斥資 1000 億美元收購時代華納，此後便受到來自包括激進對沖基金 Elliott Management 在內的投資者壓力，要求 AT＆T 應剝離資產。

兩名知情人士說，擬議中的交易條件將使 AT＆T 擁有現金來償還債務，同時又能讓基金的持股數比夠低，例如阿波羅公司，使其能自行執行該交易。

AT＆T 和 Apollo 的發言人拒絕置評。

自從收購 DirecTV 以來，AT＆T 重點已不再是傳統的付費電視，改專注於增加 HBO Max 串流媒體訂閱戶。

MoffettNathanson 的電信分析師 Craig Moffett 報告曾指出，「AT＆T 試圖做一件非常困難的事情。他們必須削減成本來管理下滑企業的投資組合，同時不能嚴重損害其現金產生前景，另一方面又要同步找到方法維持配發股息、清償債務以安撫評級機構，並且最重要的是，在他們少數成長且值得的領域進行投資，例如無線、HBO Max 以及光纖寬頻)。」

AT&T 週二股價未明顯受此消息波動，上漲 0.44%，收 27.46 美元。