上銀Q3純益年增逾1倍 每股賺2.91元 近8季高點

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (3) 日公告第三季財報，在本業獲利成長，加上業外處分不動產與匯兌收益挹注，單季稅後純益 9.26 億元，季增 63.3%，年增 1.47 倍，每股純益 2.91 元，寫近 8 季來高點；前三季稅後純益 13.62 億元，年減 25.45%，每股純益 4.27 元。

上銀第三季營收 58.73 億元，季增 4.33%，年減 16%，毛利率 28.42%，季增 0.55 個百分點，年減 5.22 個百分點，營益率 11.26%，季減 0.96 個百分點，年減 1.37 個百分點；稅後純益 9.26 億元，季增 63.3%，年增 1.47 倍，每股純益 2.91 元。

上銀前三季營收 151.16 億元，年減 6.67%，毛利率 27.31%，年減 8.23 個百分點，營益率 8.36%，年減 6.82 個百分點；稅後純益 13.62 億元，年減 25.45%，每股純益 4.27 元。

上銀目前接單仍以短急單為主， 5G 基礎建設、半導體設備、自動化、醫療產業等需求持續挹注，除本業獲利成長外，業外也有處分台中市潭子區不動產及匯兌收益挹注，帶動獲利較上季與去年同期大增。

上銀看好，第四季表現將優於去年同期會比去年同期好，今年營收、獲利可望優於去年。