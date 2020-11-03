【袁志峰專欄】美國大選迫近 股市風高浪急

11 月 3 日推介 - 石藥集團 (1093), 上日收市 $8.05

1) 股市前景

恒指連跌 4 日後昨日反彈，但成交額偏低，升勢能否持續存疑。美國大選迫近，港股波幅可能擴大，投資操作宜謹慎。中國人民銀行、銀保監、中證監及國家外匯管理局昨日對螞蟻集團 (6688) 實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談，事件可能會引起投資者對監管的擔憂。

今天推介是石藥集團 (1093) ，其為 10 月份表現最差的恒指成份股，股價從 8 月 31 日高位已累跌 25%，9 天相對強弱指數跌至 15，呈技術性超賣，建議買入，目標價 9.0 元，止損價 7.7 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 167 點，隨後窄幅整固，午後做好，最多升 379 點，收報 24460 點，升 352 點或 1.5%。成交額按日跌 23% 至 1162 億元。港股通南向資金淨買入 70 億元，高於 10 月日均淨買入的 51 億元。

藍籌股 35 升 14 跌 1 持平。吉利汽車 (175) 漲逾 13%，是升幅最大藍籌。其次是創科實業 (669) 升 5%。蒙牛乳業 (2319) 升 4%。內銀股工行 (1398)、建行 (939) 及中行 (3988) 漲逾 3%。萬洲國際 (288) 跌逾 2%，是跌幅最大藍籌。

恒生科技指數升 0.7%，成份股 16 升 13 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 升逾 2%，網易 (9999) 跌逾 1%。比亞迪電子 (285) 及心動公司 (2400) 升逾 3%，是升幅最大成份股。ASM 太平洋 (522)、眾安在線 (6060) 及 FIT HON TENG(6088) 跌 3%-4%，是跌幅最大成份股。

板塊方面，汽車，家電、黃金及內銀股跑贏大市。比亞迪股份 (1211) 升 13%。長城汽車 (2333) 及廣汽集團 (2238) 升逾 5%。郵儲銀行 (1658) 及農業銀行 (1288) 分別升 9% 及 6%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 升 6%-8%。海爾電器 (1169) 升逾 7%。太陽能股下跌。信義光能 (968) 及保利協鑫能源 (3800) 跌 3%-4%。

周一上証指數小幅高開，全日窄幅震盪，收報 3225.12 點，基本持平。深証成指升 1.4%，科創 50 指數升 0.5%。滬深兩市總成交減至約 8100 億元 (人民幣，下同)。滬深股通北向資金淨買入 31 億元。

3) 上日美股市況總結

周一美股三大指數上升。道指收報 26925 點，升 423 點或 1.6%。標指升 1.2%，納指升 0.4%。美匯指數升 0.02%，收報 94.06。現貨金價升 0.9%，收報 1896 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

國務院辦公廳日前印發《新能源汽車產業發展規劃 (2021-2035 年)》，提出至 2025 年，純電動乘用車新車平均電耗降至 12.0 千瓦時 / 百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量約 20%，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。至 2035 年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現商業化應用，高度自動駕駛汽車實現規模化應用，有效促進節能減排水平和社會運行效率的提升。(信報)

香港政府統計處公布，9 月零售業總銷貨價值的臨時估計為 261 億元，按年跌 12.9%，跌幅較 8 月修訂估計下跌 13.1%，收窄 0.2 個百分點；扣除價格變動後，9 月零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌 13.4%。(信報)

IHS Markit 公布，歐元區 10 月製造業採購經理指數 (PMI) 終值，從 9 月的 53.7 攀升至 54.8，為 2018 年 7 月以來的最高水平，並超出 54.4 的初值。(信報)

美國供應管理協會 (ISM) 公布的 10 月製造業指數按月升 3.9 至 59.3，為逾兩年最快擴張步伐；此前 Markit 公布的美國製造業採購經理指數 (PMI) 亦勝預期，報 53.4。(信報)

5) 個股訊息

螞蟻集團 (6688) 周四上市，內地媒體報道，在 H 股的場外交易市場，昨日錄得 3 宗螞蟻的成交，成交價分別為 108 元、115 元及 120 元，較招股價 80 元，升幅介乎 35% 至 50%。另外，內地傳媒報道，人民銀行、銀保監、中證監及國家外滙管理局昨日對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、首席執行官胡曉明進行了監管約談。(信報)

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