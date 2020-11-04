【袁志峰專欄】螞蟻暫緩上市 科技股將受壓

11 月 4 日推介 - 中信證券 (6030), 上日收市 $17.14

1) 股市前景

螞蟻集團 (6688) 暫緩 AH 股上市，需要重新調整上市板塊的業務內容以及重新估值，事件將打擊投資者信心，並重新審視金融科技股面對的監管風險。預期阿里巴巴 (9988) 股價將受壓，騰訊 (700) 近日因微信支付重估而急升，相信估值也需向下修正。歷來最大的 IPO 要暫緩，港交所 (388) 也可能受壓。加強對競争對手的監管，無疑對中資銀行有利，估計內銀股強勢可持續。

今天推介是中信証券 (6030)，中央政策支持行業收購合併，利好龍頭企業，筆者估計國內股市未來兩月做好，券商股可跑贏大市，假若因螞蟻暫緩上市而低開，更是買入良機。中信證券前三季度收入及盈利分別同比增加 28% 及 20%，現價相當於 1.15 倍市淨率和 15.2 倍市盈率，估值吸引。建議買入，目標價 20.0 元，止損價 16.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 230 點，其後再攀升，最多曾漲 588 點，收報 24939 點，升 479 點或 2.0%。成交額按日增 12% 至 1296 億元。港股通南向資金淨買入 74 億元，11 月以來累積淨買入 144 億元。

藍籌股 47 升 2 跌 1 持平。舜宇光學 (2382)、友邦保險(1299) 及吉利汽車 (175) 分別漲逾 7%、6% 及 5%，是升幅最大藍籌。本地銀行及地產股做好，九龍倉置業 (1997)、太古公司(19)、恒隆地產(101) 及長實集團 (1113) 漲 4%-5%。中銀香港 (2388)、恒生銀行(11) 及滙豐 (5) 漲 3%-4%。石油股中石油 (857) 及中海油 (883) 升逾 3%。騰訊 (700) 及創科實業 (669) 是唯一下跌成份股，但跌幅少於 1%。

恒生科技指數升 1.7%，成份股 22 升 7 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988)、美團(3690)、京東(9618) 及小米 (1810) 漲少於 1%，網易 (9999) 跌逾 1%。晶片股華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 分別升逾 8% 及 4%。手機零件股瑞聲科技 (2018) 及丘鈦科技 (1478) 漲逾 3%。心動公司 (2400) 瀉逾 4%，是跌幅最大成份股。

板塊方面，本地銀行及地產、內險、中資券商、石油、晶片、手機零件及電訊設備股跑贏大市。中國鐵塔 (788)、中興通訊(763) 及京信通信 (2342) 漲 6%-8%。中國人壽 (2628)、中國太平(966) 及中國太保 (2601) 漲 4%-5%。中金公司 (3908) 及海通證券 (6837) 升逾 5% 及 3%。

周二上証指數高開高走，午後高位整固，收報 3271.07 點，升 1.4%。深証成指升 1.2%，科創 50 指數升 3.4%。滬深兩市總成交減至約 7800 億元 (人民幣，下同)。滬深股通北向資金淨買入 31 億元，11 月以來累積淨買入 62 億元。

3) 上日美股市況總結

周二美股三大指數上升。道指收報 27480 點，升 555 點或 2.1%。標指升 1.8%，納指升 1.9%。美匯指數跌 0.7%，收報 93.45。現貨金價升 0.7%，收報 1908 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

中國目標 2025 年新能源汽車新車銷量要達到汽車新車銷售總量約 20%。工信部副部長辛國斌表示，按現在的產業發展狀態，也是需要共同努力才能完成，若按今年新能源汽車市場滲透率達到 5% 來測算，未來 5 年要實現銷量佔 20% 目標，年複合增長率必須達到 30% 以上，這個難度還是很大的。(信報)

澳洲、美國和英國央行均於本周舉行議息會議，澳洲央行昨率先減息 0.15%，基準利率降至 0.1% 的紀錄新低，並推出 1000 億澳元量寬計劃。(信報)

5) 個股訊息

聯想集團 (992) 公布截至 9 月底止中期業績，股東應佔溢利 5.23 億美元，按年大升 43.5%。每股基本盈利 4.39 美仙；派中期息每股 6.6 港仙，較去年同期增加 4.8%。單計第二季度，盈利 3.1 億美元，大增 53.4%。(信報)

中國恒大 (3333)9 月及 10 月合約銷售額達 1820 億元 (人民幣，下同)，較去年同期上升 4.9%；銷售回款增長 25.4%，至 1358 億元。累計今年首 10 個月，合約銷售額 6325 億元，增 16.4%，已超越去年全年的 6010 億元銷售額，達今年全年銷售目標 6500 億元的 97.3%。(信報)

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