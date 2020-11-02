英特爾進軍獨顯市場 首款GPU產品宏碁、華碩新品導入

晶片大廠英特爾 (INTC-US) 宣布進軍獨立顯示晶片市場，推出應用在輕薄筆電的 Intel Iris Xe MAX 獨顯晶片，並陸續搭載在宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、戴爾(DELL-US) 等新款筆電上，讓主要以輝達 (NVDA-US)、超微(AMD-US) 競爭的 GPU(繪圖晶片) 市場再掀波瀾。

英特爾表示，Intel Iris Xe MAX 採用第 11 代與 Intel Iris Xe 顯示核心的相同 Xe-LP 微架構，是英特爾第一個基於 Xe 的獨立繪圖處理單元 (GPU)，為英特爾進入獨顯晶片市場策略，該平台也支援第 11 代處理器 PCIe Gen 4。

首批搭載 Intel Iris Xe MAX 獨顯晶片的筆電，包含宏碁 Swift 3x、華碩 VivoBook Flip TP470、戴爾 Inspiron 15 7000 2 in 1 等，英特爾指出，與第三方顯示晶片相筆，搭配 Intel Iris Xe MAX 繪圖晶片的同級筆電，可提供 7 倍 AI 創作速度、並提升超編碼速度。

英特爾表示，Xe 架構是一種可擴展的顯示架構，可滿足入門級獨立顯卡到 HPC、AI 工作負載等高階遊戲、資料中心需求，除筆電外，預計攜手合作夥伴，在明年上半年將基於 Xe-LP 的獨立顯示卡導入入門級的桌上型電腦。