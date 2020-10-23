〈財報〉英特爾Q3獲利達標 但數據中心業績疲弱 盤後重挫近10%

英特爾 (INTC-US) 週四 (23 日) 公布會計年度第三季 (9/26 止) 獲利達到預期，但數據中心業務出現新的疲弱跡象，盤後股價一度挫逾 10%。



財報關鍵數據

基於 GAAP

調整後 EPS：年減 25% 至 1.02 美元

營收： 年減 4% 至 183 億美元

純益： 43 億美元

毛利率： 53.1%

營業利益：51 億美元

基於 Non-GAAP

調整後 EPS：年減 22% 至 1.11 美元 vs. 1.11 美元 (Refinitiv 調查的共識)

營收： 年減 4% 至 183.3 億美元 vs. 182.5 億美元 (Refinitiv 調查的共識)

純益： 47 億美元

毛利率： 54.8%

營業利益：54 億美元

英特爾第二季營收年成長 20%，但第三季營收年率下降 4%。英特爾營業利潤率自去年同期的 33.6% 下降至 27.6%。

各業務細節

客戶運算部門是英特爾最大營業部門，專司生產 PC、筆電、平板電腦用的晶片，其營收年增 1% 至 98.5 億美元，高於 FactSet 調查的分析師預期共識的 90.9 億美元。

本月稍早，科技調研機構 Gartner 估計，由於大眾居家辦公與上課帶來採購需求，第三季 PC 出貨量增長 3.6%。

數據中心部門專司生產電腦伺服器晶片，其營收年減 7% 至 59.1 億美元，低於 FactSet 調查的分析師預期共識的 62.1 億美元。

數據中心的營業利潤率自 49% 下降至 32%。

英特爾表示，由於新冠疫情大流行，來自企業和政府的營收在經過連續 2 季成長超過 30% 後，第三季下降 47%，但雲端營收成長 15%，該單位平均銷售價格較去年同期下降 15%。

非波動性記憶晶片解決方案部門，專司生產記憶晶片和儲存產品，其營收年減 11% 至 11.5 億美元，低於 FactSet 調查的共識預期 15 億美元。

南韓記憶體製造商海力士 (SK hynix) 週二宣布將以 90 億美元買下英特爾 NAND 記憶體和儲存業務單位。

第四財季財測

基於 GAAP

調整後 EPS：1.02 美元

營收：174 億美元

營業利潤率：24.5%

基於 Non-GAAP



調整後 EPS：1.10 美元 vs. 1.07 美元 (Refinitiv 調查的共識)

營收：174 億美元 vs. 173.6 億美元 (Refinitiv 調查的共識)

營業利潤率：26.5%

英特爾第四季財測營收隱含年率下降 14%。

2020 全年度財測

基於 GAAP

調整後 EPS：4.55 美元

營收：753 億美元

營業利潤率：29.5%

基於 Non-GAAP



調整後 EPS：4.90 美元

營收：753 億美元

營業利潤率：31.5%

第三財季發展

7 月時英特爾高層透露，英特爾正在評估開始依靠其他公司製造其晶片，週四執行長 Bob Swan 表示，英特爾應可在明年 1 月做出決定，並表示「對台積電的能力越來越有信心。」

英特爾工程主管 Murthy Renduchintala 離職。麥肯錫高層主管 Safroadu Yeboah-Amankwah 加入，擔任策略長。

不含本日盤後走勢，英特爾今年迄今約下跌 10%，而 S&P 500 同期上升 7%。