〈台股盤前〉美總統大選進入倒數 指數回測壓力大

台股上周賣壓全出失守 12600 點，周線收黑，指數回測 12500 點關卡支撐，三大法人上周全數交易日均呈現賣超，合計大賣 723.7 億元，法人認為，美國總統大選本周登場，選前市場觀望氣氛濃厚，估美股持續修正下，台股也將呈現拉回整理態勢。

美股上週因財政刺激新方案的談判破裂，新冠感染率飆升等因素下，道瓊週跌幅 6.5%，標普週跌 5.6%，創自 3 月份以來最大單週跌幅；那指週跌幅也有 5% 以上，創 3 月以來最差週表現。

台股上周也受到歐美股股市重挫影響，拖累指數表現，上周五一度靠中小型股支撐收斂跌幅，惟尾盤賣壓全出，收在 12546 點，失守 12600 點，成交值放大到 1973 億元，其中，外資單日賣超 222 億元，創 1 個月來單日最大賣超，顯然外資避險情緒濃厚。

市場消息方面，醫材廠三顧生醫與日本日立合資成立細胞生產基地「樂迦再生科技」，近期將募資 25 億元，據悉，以國發基金為首的官股，科技大廠大立光、宏碁、台達電等均有意入股，台灣將成全球再生醫療重要供應鏈之一，搶攻全球細胞治療兆元市場。

中國非蘋手機廠 OPPO、vivo、小米，近期為搶華為地盤火力全開，擴大對以聯發科為首的台灣 IC 設計廠備料，下單量比原訂規模增加至少一成，部分產品增幅甚至上看 20%，市場點名聯發科、矽創、敦泰、至上等均有望受惠。

大同經營權變天後，今日下午將召開第一次董事會，推舉新任董事長，市場傳，台苯董事長林文淵已與市場派董事、大股東會面，並達成團結一致共識，而現任大同董事長林郭文豔也在林文淵傳達可「求同存異」展開合作下，有望表態支持，預期林文淵將成為新任董座。