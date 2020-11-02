蘋概三王買盤進駐 台股尾盤上演驚奇秀 漲44點收12591點

台股今 (2) 日開高走低，半導體雙雄聯發科及聯電第 3 季財報繳出佳績，但仍遭到空方勢力狂殺，聯袂重挫逾 3%，指數一度跌破 12500 點關卡，但金融、傳產族群強勢撐盤下，蘋概三王吸引資金進駐，台積電逆勢翻紅，帶動加權指數上漲 44.97 點，收在 12591.31 點，成交值 1645.92 億元。

觀察蘋概三王走勢，台積電先漲後跌，最低跌至 428 元，但尾盤獲低接買盤進場，終場翻紅漲近 1%，收 435.5 元；大立光一度失守 3000 元大關，盤中過後跌幅逐漸收斂，收平盤 3025 元；鴻海則相對有撐，漲逾 1%，收在 78.3 元。

半導體族群今天表現偏弱，聯發科、聯電上周釋出營運佳音，第 3 季獲利表現皆優於預期，不過，今天股價面臨獲利了結賣壓，雙雙翻黑重挫逾 3%；不過，封測廠日月光投控明年營運成長可期，股價漲逾半根停板。

IC 設計族群今日為殺盤重心，除了聯發科外，義隆、創意、瑞昱、聯詠、揚智等多檔跌勢都相當重。股后矽力 - KY 則在 5G、去美化題材護體下，大漲逾 4%，重返 1800 元之上。

金融族群重新獲得資金青睞，富邦金、第一金勁揚逾 2%，兆豐金、玉山金、元大金、合庫金也都有 1% 以上的漲幅，人氣強強滾。塑化族群受惠營運回溫，台塑四寶中以南亞漲近 2% 最為強勢，台化同步漲近 1.5%。

此外，隨著國際二次疫情升溫，防疫概念股再獲買盤青睞，清潔用品大廠毛寶、新藥股生華科亮燈漲停；東洋、高端疫苗、ABC-KY、杏輝、國光生均漲逾半根停板。