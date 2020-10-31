美總統大選預測指標 預告川普將敗選

美國 2020 年總統大選日越來越逼近，週五 (30 日) 外媒報導，往年精準的美大選預測指標「標普 500 指數」預告，現任美國總統川普將敗選。

往年用美股風向球「標普」預測美國總統大選結果都相當準確，追蹤該指標七月底至十月底的標普表現，若標普表現不佳，收於 3,271.12 以下預示，預告現任執政黨將會敗選。

週五 (10 月最後一個交易日) 標普 500 震盪收跌 1.21% 至 3,270.08 點。據 CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 稱，標普在 10 月底大跌，為川普連任帶來了壞消息。

執政黨連任時選前標普 500 指數 3 個月報酬表現都非常優異，反之執政黨落敗時選前則多會出現下滑，以 1984 年後資料來看，選前表現與選後結果的關係準確度高達 100%，而 1928 年以來也有 87% 的準確度。

據 CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 稱，從當天的情況來看，總統大選結果的預測指標，現在與民調結果一致。這顯然將是一場勢均力敵的選舉，可能需要一段時間才能做出決定。

Real Clear Politics 週五全國民調平均顯示，拜登領先川普 7.8%。不過差距在最近幾周有所縮小。拜登可能將在關鍵的搖擺州領先，儘管策略師認為川普有可能在選舉人團中獲勝，但川普處境似乎比 2016 年大選時更加艱難。

然而，標普指數的總統預測指標並非萬無一失，儘管標普活躍大漲，該指標曾 2 度未能正確預測執政黨敗選。1968 年，第 46 屆總統選舉，共和黨尼克森擊敗了當時民主黨副總統休伯特 · 漢弗萊。1980 年，第 49 屆總統選舉，共和黨雷根擊敗當時民主黨總統卡特。

Sam Stovall 提到，這兩次預測失靈都和地緣政治有關，當時 1968 年的大選遭逢越戰，而 1980 年大選時出現伊朗人質危機。如今，標普選前大跌，是因為新冠染疫人數增加和伴隨而來的經濟不確定性等。

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 早前也曾提到，疫情衝擊全球，股市無法反映出經濟，這項預測指標可能會有失誤的可能性。