螞蟻IPO認購有多瘋？相當於英國GDP

舉世注目的螞蟻金服 IPO 已在中國、香港兩地引爆散戶瘋搶，目前統計，螞蟻金服單單 A 股認購金額就已高達 19.1 兆人民幣，約合 2.8 兆美元。

而 2.8 兆美元是什麼概念呢？

根據世界銀行 (World Bank) 數據顯示，這一規模約等於全球第六大經濟體，也就是 2019 年的英國 GDP 總值。

圖片來源：World Bank

從上海、深圳兩市合計規模 70.5 兆人民幣計算，螞蟻認購規模則相當於兩市市值的 27%；而港股主板市值則為 43.2 兆港幣，螞蟻認購規模則約為港股市值的一半。

香港市場方面，截止 10 月 30 日截止認購，螞蟻集團 IPO 最終獲 155 萬人認購，相當於每 4 個香港人中就有一人參與認購，凍結資金超過 1.3 兆人民幣，均寫下紀錄。

本次螞蟻 IPO 估計將籌資近 350 億美元，籌資規模已躍居全球 IPO 第一名，擠下先前的沙烏地阿美 IPO 籌資規模 290 億美元。

投資銀行瑞信估計，在需求強勁帶動下，螞蟻集團估值最高可能來到 4610 億美元，比先前預估估值還要高出 60% 左右。

瑞信指出，目前阿里巴巴、騰訊、京東、美團、拼多多的平均本益成長比 (PEG) 為 1.2 倍，低於亞馬遜、Google、Facebook 的 1.6 倍。

但瑞信認為，螞蟻集團 PEG 可能將達到 1.2 倍至 1.4 倍之間，假設螞蟻金服 2020 年至 2022 年的年複合增長率達 32%，螞蟻金服預估本益比可能達到 38 倍至 45 倍上下。

瑞信表示，數字金融技術服務將是螞蟻金服未來收入的主要動力，預估螞蟻金服的淨利在 2021 年將再成長 30% 至 560 億人民幣、2022 年將增長 34%，至 750 億人民幣。