國際油價跌至5個月新低價 台塑化本季營運有壓

由於市場憂心歐洲防疫限制影響市場需求，也擔心石油需求將長期維持低水準，導致國際三大原油連續 4 個交易日跌破 40 美元，並跌至近 5 個月來新低價，台塑化 (6505-TW) 第三季營運雖順利單季轉盈，但受二次疫情爆發影響，油價前景蒙上陰影，也為台塑化第四季營運增添不小壓力。

在全球需求改善，加上美元走疲、產油國持續減產下，國際油價 8 月漲至近 5 個月以來高點，但受疫情再次升溫影響，油價 9 月上旬跌破 40 美元，9 月下旬回穩後，在 40 美元附近震盪。

近來由於歐美地區二次疫情爆發，包括法國與德國兩大經濟體，決定重啟全國封鎖隔離措施，美國單日確診人數也持續創新高，市場憂心，歐洲地區限制令恐衝擊市場需求，也擔憂在疫情遲遲未能緩和下，石油需求將長期維持低水準狀態。

也因此，國際三大原油包括西德州、杜拜、布蘭特原油近期持續下挫，本月跌幅落在 7-10%，且為連續 2 個月下跌，並回落至近 5 個月來新低價。

台塑化第三季受惠油價回穩，利差空間擴增，帶動營運翻揚，單季轉盈，稅後純益 158.51 億元，每股純益 1.67 元，但前三季稅後仍虧損 27.99 億元，每股虧損 0.29 元。雖然第三季營運順利擺脫虧損，不過，在近來國際油價持續走弱下，恐為台塑化第四季營運再添不小的壓力。

台塑化董事長陳寶郎先前預期，國際原油到今年底前都不會太好，但經過上次油價崩盤的經驗，產油國不太可能出現刻意不減產的情況，估油價不至於崩盤，年底前將維持 40 美元上下震盪。