WGC：印度黃金需求Q3大降30% 但謹慎樂觀情緒重回市場

根據世界黃金協會 (WGC) 數據，印度的黃金需求在上一季下降了 30%，但是一種「謹慎的樂觀」情緒已經重回市場。

WGC 發布報告指出，7 月至 9 月印度珠寶需求，從去年同期的 101.6 噸下降至 52.8 噸，年減達 48%，不過黃金的投資需求上升 52%，至 33.8 噸。

世界黃金協會印度主管 Somasundaram PR 表示，由黃金的整體需求 (包括珠寶及投資) 數據來看，第 3 季下滑 30%，但幅度遠少於前一季的下滑 70%。

他指出，這是由於防疫封鎖的防鬆，以及 8 月時出現的一些低價，提供部分人們很小的購買機會。

印度是最大的黃金市場之一，貴金屬在這個國家的文化扮演了重要作用，人們樂於在節日期間購買黃金，或是在婚禮上將黃金珠寶作為禮物。

Somasundaram 解釋說，由於季風和季節性因素的推動，7 月至 9 月之間的黃金需求往往相對較低。這次又受到疫情及金價偏高的影響，但另一方面，黃金的避風港屬性和對價格上漲的預期，增加了投資的需求。

Somasundaram 指出，儘管人們預期本季會有一些被壓抑的需求浮出水面，但這不可能抵消印度全年黃金需求的下降。不過隨著人們逐漸學會與疫情共處，謹慎的樂觀情緒又回來了。