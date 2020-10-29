〈致伸法說〉Q3雙率寫歷史次高 每股賺1.73元創10年來新高

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 今 (29) 日召開法說並公布財報，受惠車用、高階電聲及消費產品量產出貨，加上內部調整營運體質，第 3 季毛利率 13%、營利率 4.7%，寫歷史次高，每股純益則達 1.73 元，創 10 年來新高。

致伸第 3 季營收 189.07 億元，季增 16.3%、年減 25.2%；毛利率 13%，季增 1.7 個百分點、年增 1.1 個百分點；營利率 4.7%，季增 2.3 個百分點、年減 0.1 個百分點；稅後純益 8.28 億元，季增 76.1%、年減 8.3%，每股純益 1.73 元。

致伸前 3 季營收 486.82 億元，年減 12.5%；毛利率 12%，年增 0.3 個百分點；營利率 3.1%，年減 0.2 個百分點；稅後純益 15.06 億元，年減 4.3%，每股純益 3.48 元。

致伸表示，新台幣強勢升值、人民幣持續走貶，對產業有一定衝擊，但公司調整營運體質有成，加上產品組合結構提升、新品進入量產，本季匯兌損失較小。

展望後市，致伸指出，營運將有三大動能，包括受疫情遞延的專案，已重啟運轉，車用、視訊會議、IOT 產品將大幅貢獻營收，以及看好智慧家庭市場潛在市場，法人認為，明年全年營收至少年增 10%。