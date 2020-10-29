〈台達電法說〉Q4估優於去年同期 黑天鵝仍多明年難預測

台達電 (2308-TW) 董事長海英俊表示，雖然第四季進入傳統淡季，會出現季節性回落，但看起來還是比去年同期好，也意味台達電全年可望登上歷史新高，不過，歐美疫情、美國大選等不確定因素仍多，明年仍難給出預測。

海英俊表示，針對明年目前大家談很多的話題，包含歐美、印度疫情升溫，美國大選等，都是公司無法控制的變數，因此現在難給明年展望，但會隨時準備好，因應市場、客戶需求。

以應用來看，除了車電明顯回溫外，海英俊認為，疫情將延續居家上班、線上教學需求，將支撐筆電、電腦及遊戲機等電源零組件動能，被動元件也因 5G 需求帶動狀況也不錯，稼動率依舊很滿。

此外，工業自動化中國市場需求較為強勁，但歐美疫情嚴峻，還是很多廠沒有開工，裝機困難，需求回溫還要一陣子，樓宇自動化也因為疫情影響，狀況較保守。

5G 應用、電信電源方面，海英俊指出，有些營運商仍在觀望，但跟上半年相比，態度比較積極，包含中國、台灣與美國，目前也拿下美國三大電信運營商的訂單。

至於資料中心，海英俊認為，建置會持續下去不會停擺，目前除了伺服器、存儲設備外，其他零組件台達電都可以供應；而散熱需求也是長期看好，除傳統風扇、也有熱板 (VC)，可望提供完整解決方案，因應車用、資料中心散熱強勁需求。

外界關注近期新台幣匯率強升、原物料銅的走勢以及電源 IC 供給情況，台達電表示，匯率是採自然避險，影響不大；銅則有緊盯並操作避險，而電源 IC 等零組件，最近並沒有看到漲價趨勢。