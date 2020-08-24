致伸處分中國產線設備予蘋果歐洲營運公司 交易金額1.6億元

聲學元件大廠致伸 (4915-TW) 今 (24) 日公告，擬處分子公司 Tymphany HK Limited 產線設備給 Apple Operation Europe(蘋果歐洲營運公司)，交易總金額為人民幣約 3760 萬元 (約新台幣 1.6 億元)。

致伸今日公告指出，Tymphany HK Limited 今年 2 月底處分 1 條產線設備，交易金額約人民幣 1.14 億元，此次為處分第 2 條產線設備，交易額約人民幣 3760 萬元，兩條產線交易總金額為人民幣 1.51 億元。

致伸指出，此次交易對象為 Apple Operation Europe，實際處分損益將待交易完成後，依會計原則入帳。

據了解，蘋果歐洲營運公司設立在愛爾蘭，提供蘋果在歐洲、中東與非洲子公司相關服務，此次致伸出售產線設備給蘋果，引起外界想像空間。

致伸日前提到，雖然筆電拉貨動能延續至第 3 季初，但聲學產品需求持續疲軟，難達去年下半年水準，今年下半年整體營運情況仍不清楚，只能走一步看一步，法人估，致伸今年全年營收、獲利年減 10%。

另外，受到疫情影響，終端需求疲弱，原本致伸與客戶談論的新案子，也往後遞延，加上公司去年下半年接獲客戶大單，基期高，預期旺季不旺，整體市場不太明朗。