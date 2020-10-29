半導體併購狂潮！傳Marvell以100億美元併購Inphi

消息人士透露，網通 IC 設計大廠邁威爾科技 (Marvell Technology) 即將達成以多達 100 億美元價格收購網通晶片 Inphi (IPHI-US)，這將是繼本周 AMD 收購賽靈思後，又一起第半導體整合併購案。

彭博社引述消息人士表示，邁威爾將以股票形式支付收購價碼的 60％，其餘以現金支付，而華爾街日報則引用知情人士指出，若談判順利進行，兩家公司最快周四 (29 日) 宣布細節。

邁威爾科技 (MRVL-US) 主要生產記憶體、類比、數位訊號、嵌入式與邏輯式晶片，目前市值約為 260 億美元，Inphi 則主要負責提供高速類比半導體解決方案。若收購案敲定，將有助於邁威爾科技擴大其網通業務範圍。

新冠肺炎爆發帶起居家辦公趨勢，筆電、電競、網路需求激增，此外，企業逐漸走向線上服務也讓資料中心不斷成長，都加速半導體產業的整合。

全球半導體業出現併購狂潮，包括超微 (AMD-US) 斥資 350 億美元收購賽靈思 (XLNX-US)，輝達 (NVDA-US) 砸 400 億美元收購 ARM，以及亞德諾半導體 (ADI) 以 209 億美元併購美信集成產品 (Maxim Integrated Products)，此外，上周英特爾 (INTC-US) 也同意以約 90 億美元將其記憶體業務出售給南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix)。