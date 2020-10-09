半導體併購有望再添一例！超微傳協議300億美元收購賽靈思

華爾街日報 (Wall Street Journal) 引述知情人士報導，超微 (AMD) (AMD-US) 正洽商收購可編程晶片大廠賽靈思 (Xilinx)，若此收購案最終敲定，潛在價值將超過 300 億美元，為近期頻頻整合的半導體產業再添一例。

知情人士指出，超微與賽靈思的併購案目前正在討論階段，最早有望在下周達成。其他消息人士表示，目前尚無法保證雙方是否能談妥，特別是在這次重新談判前，兩方的協商已停頓許久。

受惠於居家辦公與宅經濟趨勢，超微營收強力成長，股價今年飆升了 89%，目前市值已突破 1000 億美元，這或許鼓舞超微進行收購。

目前賽靈思的市值約為 260 億美元，其股價今年迄今上漲約 9％，僅次於標普 500 指數 7% 漲幅，預料超為將以溢價收購，這筆併購案將使賽靈思價值超過 300 億美元。

超微由執行長蘇姿丰領軍，主要負責電腦、遊戲主機，甚至數據中心的處理器設計業務，是除 Intel(INTL-US) 外另一大 x86 架構處理器供應商，近年憑藉者技術超前不斷搶食 Intel 的市佔率。

Mercury Research 的數據顯示，3 年前超微 在電腦 CPU 市占率為 8% ，截至今年第二季，市佔率已達 20%。

賽靈思 (XLNX-US) 是場域可編程邏輯閘陣列 (FPGA) 等可編程邏輯晶片設計大廠，主要用於無線通訊、數據中心、汽車以及航太等領域。

FPGA 近期頻繁應用於 5G 的架構中，常見於國防的通訊與雷達系統， Intel 在收購 Altera 後目前也是 FPGA 市場中的一份子。因此，若未來超微併購賽靈思，將使超微與 Intel 競爭更具優勢，且能快速在網路通訊與國防市場站穩腳步。

Dealogic 數據顯示，若屆時超微與賽靈思達成併購協議，今年迄今全球前三大併購案皆落在半導體產業，其中一例為 7 月亞德諾半導體 (ADI) 以 200 億美元收購美信集成產品公司 (Maxim Integrated Products)，另一例則為 9 月時輝達 (Nvidia) 以 400 億美元自軟銀手中收購 ARM 。