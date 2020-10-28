天貓雙11商品備貨已翻倍 空運運價有望再飆天價

空運市況火熱，航空公司已通知，美國線空運運價已確定下周起再調漲約 3 成，反映除了年底消費的傳統拉貨潮，雙 11 也進一步推升空運需求，菜鳥國際表示，作為天貓官方供應鏈，菜鳥網絡供應鏈準備就緒，截至 10 月 21 日預售首日，已有近 1000 萬噸天貓雙 11 的商品備貨進入菜鳥倉，規模較去年同期翻倍。

國內貨攬業者表示，由於空運市況空前熱絡，在下周空運運價調漲後，不排除 11 月底再漲一次，屆時，美東線運費恐再次見到每公斤超過 400 元的歷史天價。

菜鳥說明，1000 萬噸商品若以 1.6 萬 TEU 的大型貨櫃輪運送，需滿載航行超過 50 趟才能完成。

菜鳥樂觀看待， 天貓雙 11 預售情況火熱，等同預告正式開售後快遞行業將盛況空前，因此，已提前準備一系列措施，包括安排逾 3000 架次包機和長途貨船處理海外包裹送往中國，並動用逾 700 架次包機協助包裹出口 1000 萬噸商品，預計超過一半的出口包裹將能較去年雙 11 縮短 60% 的交貨時間，包括馬德里、巴黎、柏林和華沙在內的歐洲城市，將可做到 72 小時送達。

另一方面，隨著年底黑色星期五、聖誕節採購潮湧現，阿里巴巴國際站統計 2020 年全球採購節期間數據，與去年同期相比，全站交易總額增長 133%，訂單數增長 128%，支付買家數增長 83%，反映疫情影響使全球 B 端廠商轉向線上外貿，其中，又以「家居園藝」、「機械」和「消費電子」的需求最旺，交易總額年增達 1.8-2.3 倍。