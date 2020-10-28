〈雙11要來了〉富邦媒單日業績上看30億元 全檔期成長拚50%起跳

台灣 B2C 電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 今 (28) 日宣布 2020《momo 雙 11 超狂購物節》將於 11 月 1 日起盛大開跑，富邦媒總經理谷元宏表示，今年檔期保守估流量將再成長至少 1 倍、全檔業績年增至少 50%。

去年雙 11 單日富邦媒業績 21 億元，法人以此成長率推算，今年富邦媒雙 11 單日業績有望上看 30 億元。

谷元宏說明，目前富邦媒在全台共有 10 個主倉、20 個衛星倉，為因應雙 11 大檔需求，再臨時租用約萬坪倉儲，倉庫也增加約 1000 名人手，再加上簽約車隊量增加，已做好事前準備。

另一方面，為因應今年快速成長的電商，富邦媒已成立第二個資料中心，透過分析大數據，此次雙 11 將可更加強化物流速度，並儘量減少調艙需求產生的成本。

谷元宏不諱言，雙 11 期間物流速度年免會受到一點影響，不過，由於事前準備已做足，預計 3-5 天就能清掉雙 11 的訂單貨物。

富邦媒看好電商成長趨勢 沒有任何理由可逆轉

就整體電商市況來看，谷元宏指出，今年是電商好的一年，富邦媒營收成長約 30%，其中有 10% 成長主要是受惠宅經濟發威，尤其筆電、遊戲機銷售均較過去明顯成長。

但值得留意的是，扣除 10% 因疫情帶來的消費需求，其餘的 20% 成長則是因本身布局有成，谷元宏說，樂觀看待這樣好的發展趨勢會持續，強調「沒有任何理由會逆轉電商成長」。

谷元宏認為，疫情帶動更多民眾嘗試以電商消費，造成消費行為結構性改變，目前台灣電商通路占整體零售還是很低，廣義而言只有 2%，成長空間還是很大。

富邦媒今年除了深化品牌策略合作，透過富邦 MOMO 卡也有效刺激購買，谷元宏指出，目前已發出約 35 萬張卡，成功提升卡友每月消費頻次，換算卡友平均每月多消費 20%。

另外，谷元宏說，南部物流中心本季動工，預計 2022 年底完工，屆時將進一步提升在南部的配送速度，而中部物流中心仍持續找尋合適地點。