世豐Q3 EPS 0.96元 訂單能見度拉長至明年Q1

螺絲廠世豐 (2065-TW) 今 (28) 日公告第三季財報，稅後純益 0.4 億元、季增 27.7%、年減 4.6%，每股純益 0.96 元，前三季每股純益 2.71 元；展望第四季，世豐表示，目前客戶備貨積極，訂單能見度由原先月初 3 個月，拉長至 5 個月。

世豐第三季營收 5.94 億元，季增 21.9%、年增 28.2%；毛利率 16.9%，季增 0.3 個百分點、年減 2.1 個百分點；營益率 9.5%，季增 1 個百分點、年減 0.8 個百分點；稅後純益 0.4 億元、季增 27.7%、年減 4.6%，每股純益 0.96 元。

累計世豐前三季營收 15.6 億元，年增 12.3%、毛利率 16.6%，年減 2.7 個百分點、營益率 8.8%，年減 1.4 個百分點，稅後純益 1.08 億元，年減 11.7%，每股純益 2.71 元。

世豐第三季受惠美國螺絲品牌商、建築裝修通路客戶拉貨需求強勁，帶動整體出貨表現續攻高檔，營收衝上單季新高，獲利也較前季大增。

展望第四季，世豐仍持續看好整體接單、出貨表現保持暢旺，不僅整體訂單能見度拉長至 5 個月，且訂單金額較去年同期成長 20％以上，目前仍積極採取加班、委外生產，以拉升產能稼動率並加速消化客戶訂單需求。