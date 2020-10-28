台幣升勢再起 早盤強升逾3角觸及28.565元 再戰彭淮南防線

美元走弱，亞幣今 (27) 日普遍走升，其中以新台幣漲勢最為凶猛，早盤再度衝破 28.6 元關卡，勁揚 3.07 角，觸及 28.565 元兌 1 美元的價位，緩步邁向「彭淮南防線」28.5 元，新台幣午盤暫收 28.577 元，台幣與台股也再度出現脫鉤狀況，台股持續震盪下挫，一度跌破 12800 點關卡。

新台幣兌美元匯價昨天收在 28.872 元，寫下逾 9 年 2 個月以來的新高，今天開盤價為 28.89 元，在出口商拋匯潮帶動下，一度勁揚逾 3 角，觸及 28.5 字頭，台北外匯市場午盤暫收 28.577 元，升值 2.95 角，成交金額 4.44 億美元。

國發會公布 9 月景氣概況，但受台幣強升衝擊，海關出口值年變動率降至 -3%，轉呈藍燈，此外，台灣代工業也面臨龐大匯損壓力，如機殼廠可成 (2474-TW) 第 3 季匯損高達 24.3 億元，侵蝕每股純益 6.2 元，僅剩下 0.75 元，出口廠商紛紛叫苦連天。

外資近期抱持觀望態度，操作偏向賣超台股，台北外匯市場有買有賣，並未有明確方向，導致整體成交量低迷，不過，台幣在出口商帶動下，持續朝 28.5 元重要心理關卡邁進，預料央行將會加大穩匯力道。

觀察主要貨幣兌美元的走勢，台幣升值逾 1% 最為強勢，日圓及泰銖同步升值約 0.28%，離岸人民幣小升 0.06%，韓元則小貶 0.04%，歐元及英鎊分別貶 0.06%、0.01%。