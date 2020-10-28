〈台股盤中〉美大選膠著電子龍頭股人氣降溫 回測12850點低點

受美股下挫影響，台股今 (28) 日受電子龍頭股承壓拖累，指數開低走低，早盤低點跌至 12851 點，今天盤勢由鋼鐵、IC 設計、風電等題材股輪樓撐盤，盤中跌幅收斂回升至平盤之下震盪，預估成交量可望回升至 1900 億元。

美國總統大選不確定變數，以及紓困刺激方案陷入膠著，美股道瓊工業指數下跌逾 200 點，台股今天持續震盪整理，受買盤觀望氛圍影響，權值三王包括台積電、大立光、鴻海人氣股股價轉弱，拖累盤勢持續在平盤下震盪。

鋼鐵族群中包括大成鋼、燁興、中鋼構基期較低個股，在買盤追捧下帶動股價走揚，大成鋼盤中大漲近 8%，推升股價站上波段新高暫收在 23.2 元，燁興盤中也有近 5% 漲幅。

電機族群中的中興電盤中強漲逾 9%，距離漲停關門僅半步之遙，華城、亞力、亞崴等也分別有 4%~5% 的漲幅。

IC 設計族群表現也頗為強勁，揚智盤中大漲近 8%，帶動股價轉強突破月線，威盛盤中大漲 6% 以上，其他包括敦泰、聯傑、點序也分別有 1% 到 3% 的漲幅。

風力發電族群中的信邦盤中大漲逾 3%，世紀鋼、上緯投控盤中也有 2% 以上漲幅，永冠 - KY、台船與新光鋼也在買盤追捧下，帶動股價上漲。