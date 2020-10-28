〈紐約匯市〉美元回落 投資人了結部分獲利 大選前觀望

美元指數周二 (27 日) 溫和下滑，投資人從前日漲幅了結部分獲利，同時對第二波新冠肺炎 (COVID-19) 疫情令人憂心、美國大選的不確定性，仍為美元提供支撐。

美元貶值，受益於風險偏好的貨幣如歐元、英鎊和澳幣、加幣、紐元等大宗商品貨幣上揚。追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數，周二紐約尾盤下跌 0.1% 至 92.93。

美國股市周一壟罩賣壓、債市大漲，但外匯市場相對平靜，周二匯市依然狹幅波動。

Tempus 外匯交易員 Juan Perez 說：「市場波動、以及對選舉的不安和焦慮將會持續。在接下來的六、七天裡，美元走勢將上下波動，走勢就像雲霄飛車。」

美國、俄羅斯和法國的確診人數紛紛刷新紀錄之後，投資人轉趨謹慎，價格波動不大。

投資人也不願在 11 月 3 日大選前建立部位。民調顯示，民主黨候選人拜登的支持率明顯領先美國總統川普，但在可能決定選舉結果的搖擺州，兩人競爭更激烈。

川普周二坦言，可能要到 11 月 3 日大選後才能就紓困計畫達成協議，因白宮無法彌平與民主黨人和參議院共和黨人的歧見。

歐洲央行 (ECB) 將於周四召開貨幣政策會議，但分析師表示，市場反應預料有限。

受美元走軟影響，英鎊兌美元周二升值 0.4%；歐盟與英國達成脫歐貿易協議的希望增強，則幫助英鎊兌歐元攀高，升值 0.2%。

英、歐的談判代表周二在倫敦恢復磋商，試圖在距離脫歐過渡期結束不到 10 週的最後時刻達成協議。

三菱日聯金融集團研究主管 Derek Halpenny 說：「即使英國和歐盟及時達成協議，英鎊也不會大幅升值。昨天就是一個好例子，一些好消息根本無法對英鎊帶來太多助益。」

土耳其里拉周二盤中觸及 8.1 里拉兌 1 美元，連續第二天改寫歷史新低，年初以來累計貶值至少 25%。

土國央行上周四維持政策利率不變，跌破各界眼鏡。分析師原本預測，在里拉因為高通膨擔憂、央行外匯存底嚴重枯竭而持續貶值的情況下，央行會大幅升息。

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