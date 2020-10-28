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〈紐約匯市〉美元回落 投資人了結部分獲利 大選前觀望

〈紐約匯市〉美元回落 投資人了結部分獲利 大選前觀望  (圖:AFP)
〈紐約匯市〉美元回落 投資人了結部分獲利 大選前觀望  (圖:AFP)

美元指數周二 (27 日) 溫和下滑，投資人從前日漲幅了結部分獲利，同時對第二波新冠肺炎 (COVID-19) 疫情令人憂心、美國大選的不確定性，仍為美元提供支撐。

美元貶值，受益於風險偏好的貨幣如歐元英鎊澳幣加幣紐元等大宗商品貨幣上揚。追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數，周二紐約尾盤下跌 0.1% 至 92.93。

美元指數走勢。來源：investing.com
美元指數走勢。來源：investing.com

美國股市周一壟罩賣壓、債市大漲，但外匯市場相對平靜，周二匯市依然狹幅波動。

Tempus 外匯交易員 Juan Perez 說：「市場波動、以及對選舉的不安和焦慮將會持續。在接下來的六、七天裡，美元走勢將上下波動，走勢就像雲霄飛車。」

美國、俄羅斯和法國的確診人數紛紛刷新紀錄之後，投資人轉趨謹慎，價格波動不大。

投資人也不願在 11 月 3 日大選前建立部位。民調顯示，民主黨候選人拜登的支持率明顯領先美國總統川普，但在可能決定選舉結果的搖擺州，兩人競爭更激烈。

川普周二坦言，可能要到 11 月 3 日大選後才能就紓困計畫達成協議，因白宮無法彌平與民主黨人和參議院共和黨人的歧見。

歐洲央行 (ECB) 將於周四召開貨幣政策會議，但分析師表示，市場反應預料有限。

美元走軟影響，英鎊美元周二升值 0.4%；歐盟與英國達成脫歐貿易協議的希望增強，則幫助英鎊歐元攀高，升值 0.2%。

英、歐的談判代表周二在倫敦恢復磋商，試圖在距離脫歐過渡期結束不到 10 週的最後時刻達成協議。

三菱日聯金融集團研究主管 Derek Halpenny 說：「即使英國和歐盟及時達成協議，英鎊也不會大幅升值。昨天就是一個好例子，一些好消息根本無法對英鎊帶來太多助益。」

土耳其里拉周二盤中觸及 8.1 里拉兌 1 美元，連續第二天改寫歷史新低，年初以來累計貶值至少 25%。

土國央行上周四維持政策利率不變，跌破各界眼鏡。分析師原本預測，在里拉因為高通膨擔憂、央行外匯存底嚴重枯竭而持續貶值的情況下，央行會大幅升息。

截至週三 (28 日) 台灣時間 6:00 價格： 

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