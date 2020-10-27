〈盤中零股交易〉小資族最愛十大人氣股出列 台積電再奪冠

盤中零股交易新制上路第二天，權王台積電 (2330-TW) 今 (27) 日再度躍居熱門交易排行榜冠軍，首盤撮合就爆出 9000 多股，IC 設計廠敦泰 (3545-TW) 及金融股玉山金 (2884-TW) 持續獲股民青睞，分居第 2、3 名，預估全天零股總交易量及金額將再刷新紀錄。

台股今天震盪走跌，早盤跌破 12900 點及短均支撐，但盤中零股交易較昨天更加活絡，截至上午 11 點 30 分，台積電交易總股數已超越昨天全天的 26 萬股，達 30 萬股。

敦泰持續獲股民青睞，今日股價勁揚近 4%，躍居人氣排行榜第 2 名，成交股數超過 15.5 萬股；玉山金成交股數逾 15 萬股，位居第 3；元大高股息 (0056-TW)、第一金 (2892-TW) 分居第 4、5 名。

此外，合庫金 (5880-TW)、鴻海 (2317-TW)、茂迪 (6244-TW)、華南金 (2880-TW) 及元大台灣 50 (0050-TW)，分列熱門交易排行榜第 6 至第 10 名，前十大人氣股中就有 4 檔是金融股。

證交所指出，首日盤中零股交易成交金額達 3.63 億元，約占大盤成交金額 0.22%，權值股、龍頭股、股息股及 ETF 為盤中零股交易最熱門的四大族群，預料今日占比可望提升。