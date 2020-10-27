聯合國：今年全球FDI恐將下跌多達40%

根據聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 週二 (27 日) 發布的報告顯示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 的衝擊，在今年上半年，全球外國直接投資 (FDI) 較去年同期大跌 49%，並且預期今年全年 FDI 投資額恐將下跌多達 40%。

數據顯示，已發展國家的跌幅最大，今年上半年 FDI 大減 75% 至約 980 億美元，創下 1994 年以來最大跌幅。流入歐洲經濟體的 FDI 有史以來首次出現負值，從 2,020 億美元下降至負 70 億美元，而流入美國的 FDI 也大跌了 61% 至 510 億美元。

不過，亞洲國家跌幅則相對較少，主要受惠於中國經濟復甦的帶動，FDI 較去年同期下跌 16% 至 2170 億美元。

報告中表示，全球 FDI 大幅下跌，主因在於新冠肺炎疫情拖慢了現有的投資計畫進展，使得跨國企業推遲新的投資以保留現金。

UNCTAD 投資和企業部門主管 James Zhan 表示：「在今年上半年，全球外國直接投資大跌了將近一半，比我們所預期更為嚴峻。」

UNCTAD 也預估，今年全球的 FDI 投資額將下跌 30% 至 40%，到了 2021 年跌幅將有所減緩，下跌 5% 至 10%，隨後到 2022 年才有望恢復。

UNCTAD 先前曾表示，儘管有跡象表明，以中國為首，全球經濟在第三季出現了微弱的反彈，但是，2020 年全球貿易額仍將較去年同期下跌 7% 至 9%。今年第二季全球貿易額較去年同期減少 19%，相關衝擊無一地區能夠倖免。不過在今年第三季，全球貿易有所恢復，預估較去年同期下跌約 4.5%。

報告中預估 2020 年第四季全球貿易額將較去年同期下跌 3%，不過報告中也指出，基於疫情發展的情勢，貿易前景的不確定性仍然存在。如果未來幾個月疫情再一次捲土重來，可能導致貿易環境再度惡化。