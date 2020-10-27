志聖接單好轉 明年營收及獲利可望雙成長

PCB 及半體設備廠志聖 (2467-TW) 下半年接單好轉，今 (27) 日召開法說會，董事長梁茂生指出，目前在手訂單年増 5 成，2021 年營收和獲利將雙成長，而半導體設備明年表現將更好，需求、業績估都將比今年明顯成長 50 %。

志聖估算， 2020 年來自面板產業訂單佔營收比重 37 %，2021 年將下降到 35 %，今年 PCB 設備占營收 45%，明年比重落點預估在 40-45%。至於半導體設備，明年需求及業績都將較今年成長 50 %。

志聖自結今年第三季稅後純益 1.31 億元，季增 55%，每股純益 0.88 元，創近 7 季以來單季新高，營運亮眼，前三季稅後純益 2.99 億元，年增 11.6%，每股純益爲 2.01 元。

志聖 9 月營收 4.19 億元，創今年新高，月增 34.13%，年增 43.42%，且訂單可維持到 2021 年第 1 季， 志聖第三季營收 10.77 億元，為 5 季以來新高，季增 19.86%，年增 11.51%，前 9 月營收 27.5 億元，年減 18.47%。

志聖成立 55 年，以生產印刷及製鞋等烤箱設備起家，隨後並進入包括 PCB、半導體、面板等設備領域，今年以來因受疫情影響，來自製鞋及面板設備出貨減少，估全年營收將較去年下滑。