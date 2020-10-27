青安房貸再延兩年 一段式利率下修至1.4%

由八大公股行庫承作的「青年安新成家房貸」拍板將再延長兩年至 2022 年底，同時一段式的利率將下修 0.03 個百分點降至 1.4%，減輕民眾購屋負擔。

財政部長蘇建榮日前在立院質詢時透露擬延長青安房貸，國庫署今 (27) 日下午召集八大公股行庫討論青安房貸方案，會中做成兩大決議，包括下修一段式利率至 1.4%，以及配合民法修正成年年齡至 18 歲，未來年滿 18 歲就能申請青安房貸購屋。

根據今天會議決議，拍板維持貸款成數以 8 成為限，房貸額度最高 800 萬元、貸款年限長最長 30 年，寬限期維持 3 年，但相關方案須等呈報行政院核定後實施。

在利率計價部分，考量目前青安房貸一段式利率 1.43% 仍比其他銀行房貸利率還高，在不影響銀行財務健全與兼顧風險控管前提下，拍板將一段式利率下修 0.03 個百分點至 1.4%。

另外，考量部分房貸戶可能受疫情影響，因此也增列，受疫情影響導致經濟困難者，可申請延長寬限期但以不超過 5 年為限，並不受 30 年借款年限限制。

目前青安房貸利率共有三種方案可選，包括一段式機動利率 1.43%，二段式利率則分為前兩年 1.19%、第三年起 1.49%，混合式固定利率則是前兩年採固定利率計價，第三年起採機動利率計息。